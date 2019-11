È stata ufficializzata, con la pubblicazione nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la gara a procedura aperta indetta dal Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG – in qualità di capofila e in partenariato con il Consorzio Provolone Val Padana DOP, il Consorzio Formaggio Asiago DOP, l’Istituto per la valorizzazione dei salumi italiani (IVSI) e l’O.P. A.I.P.O. Verona – per l’affidamento della realizzazione di una campagna di informazione e promozione del programma triennale (2020-2022) denominato “Asia Enjoy European Quality Food” (acronimo “AEEQF”).

Il programma è stato presentato nell’ambito della “Call for proposals for simple programmes – Promotion of agricoltural products 2019” relativo ad attività di informazione e promozione rivolte ai mercati dell’area extra U.E. asiatica, nello specifico Giappone, Cina, Corea del Sud e Vietnam.

Il progetto triennale “Asia Enjoy European Quality Food” ha come obiettivo generale il rafforzamento della competitività del settore agricolo dell’Unione Europea, aumentando la conoscenza dei prodotti agroalimentari di qualità, in particolare implementando la conoscenza delle seguenti produzioni europee di qualità: Vino Asti DOCG (versione secco e dolce) e Vino Moscato d’Asti DOCG, Provolone Valpadana DOP, Formaggio Asiago DOP, Prodotti trasformati a base di carne con denominazione DOP e IGP, Olio extra vergine di oliva DOP Veneto si compone di una serie di attività dal espletare per un triennio che decorrerà dalla firma del contratto da realizzare coerentemente con finalità, metodi e risultati attesi della politica comunitaria di riferimento.

L’aggiudicatario sarà chiamato a organizzare, sviluppare e coordinare diverse aree di attività individuando le migliori soluzioni strategiche ed innovative, articolate nelle seguenti attività: pubbliche relazioni; web site e social media; produzione materiale promozionale – media kit – pubblicazioni; organizzazione e gestione eventi (Stand fieristici, Workshops, B2B/B2C meetings, Masterclass, Seminari educazionali, Viaggi di studio in Europa); promozione nei punti vendita e definizione dell’identità visiva della campagna di comunicazione.

Il budget previsto ammonta a 4.732.565,00 euro per una durata di 36 mesi.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 10 dicembre 2019 alle ore 12:00.