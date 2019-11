Note di Chianti Classico, al via la serie podcast firmata Lamole di Lamole e Gummy Industries

Note di Chianti Classico è il progetto podcast dell'azienda vinicola Lamole di Lamole

La tenuta toscana Lamole di Lamole (Lamole, Greve in Chianti) presenta sul web una serie di episodi podcast dedicati alla più antica e famosa denominazione italiana, il Chianti Classico.

“Note di Chianti Classico” è il primo podcast prodotto da un’azienda vinicola in Italia, nato con il desiderio di raccontare e far conoscere una realtà dalla tradizione antica e dalle peculiarità uniche, utilizzando un sistema di comunicazione del tutto innovativo per il settore vitivinicolo.

Un sistema innovativo che intercetta le mutate abitudini di intrattenimento di un numero sempre maggiore di italiani. L’interesse verso questa modalità di informazione e di approfondimento è infatti cresciuto notevolmente: in soli tre anni gli ascoltatori abituali di podcast in Italia sono triplicati (leggi qui l’articolo dedicato).

Il progetto, realizzato in collaborazione con Gummy Industries, vede una conversazione a più voci tra coloro che vivono, studiano e amano il territorio del Chianti Classico.

Racconti e suggestioni racchiusi in un podcast che porta l’ascoltatore alla scoperta e all’approfondimento di una realtà del tutto particolare, ancora rurale, dove la vita scorre secondo ritmi naturali e dove si produce uno dei vini italiani più famosi e apprezzati in tutto il mondo.

I dettagli del progetto “Note di Chianti Classico”

Chiara Giannotti – wine & spirits expert, blogger, conduttrice radiofonica e televisiva – guida con la sua voce i contributi dei diversi protagonisti che si avvicendano nelle sei puntate: Armando Castagno, Andrea Daldin, Giampaolo Gravina, Walter Meccia, Silvia Camporesi e Romano Ceccatelli.

«Lamole è un borgo che da sempre è un tutt’uno con l’ambiente naturale circostante, modellato nel corso dei secoli dal duro lavoro dell’uomo. Da qui nascono alcune delle versioni più fini ed eleganti di Chianti Classico, grazie all’altitudine e alle perfette condizioni di illuminazione e ventilazione. Con questo progetto di comunicazione – sottolinea Ettore Nicoletto, Amministratore Delegato di Santa Margherita Gruppo Vinicolo – vogliamo raccontare a più voci la bellezza e l’unicità del territorio nel quale la tenuta di Lamole di Lamole è immersa, la sua storia e le sue tradizioni, utilizzando un canale innovativo, rivolto ad un pubblico che cerca intrattenimento e approfondimento, e che apprezza valori veri nel vino, rispetto del territorio e della tradizione».

Con “Note di Chianti Classico”, il digitale diviene un mezzo per raccontare e affascinare: un punto di incontro tra passato e presente, con uno sguardo sempre attento al futuro.

Alessandro Mininno, partner e amministratore delegato di Gummy Industries, afferma in merito: «Si dice che il digitale sia il mondo di tutto ciò che è breve, rapido e talvolta distante o distaccato. Abbiamo voluto dimostrare il contrario: questo podcast si prende una libertà speciale, quella di sussurrare alle orecchie degli appassionati una serie di storie. È un privilegio e costruisce un rapporto intimo con chi ascolta. Ne siamo molto felici!».

I primi tre episodi di Note di Chianti Classico sono già disponibili sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Podcast e Spreaker.