Carglass ora si occupa anche di danni alla carrozzeria. Lo spot da metà ottobre

Carglass è sempre più vicina agli automobilisti occupandosi, non solo di riparazione e sostituzione dei vetri auto, ma anche dei danni alla carrozzeria. Per annunciare questa novità, l’azienda torna in comunicazione con una campagna pubblicitaria che sarà on air da domenica 14 ottobre su tv nazionali, radio nazionali e web.

Aderente al modello di comunicazione che da sempre la contraddistingue, la società parte di Gruppo Belron ha assunto la direzione creativa della campagna e volendo, come in passato, dare un volto vero e umano al suo servizio ha scelto come testimonial tre carrozzieri operanti nel network: Bruno, della carrozzeria corporate di Torino, Luca ed Andrea, carrozzieri affiliati Carglass rispettivamente del Piemonte e del Lazio.

Sono loro a presentare al grande pubblico alcuni dei vantaggi del servizio carrozzeria di Carglass, dalla semplicità di prenotazione, all’auto sostitutiva, dalla garanzia a vita dell’intervento, alla totale presa in carico delle pratiche burocratiche e assicurative. L’ambientazione scelta per la campagna è stata una vera carrozzeria Carglass, a rappresentanza di un network composto da 180 centri di assistenza diretti (176 vetri e 4 carrozzeria) e da 210 affiliati (167 affiliati carrozzerie e 43 affiliati vetro) ai quali vanno ad aggiungersi le 100 unità mobili.

Gli spot, in due soggetti con tagli da 15” e 30”, andranno in onda dal 14 ottobre sulle reti nazionali Mediaset (generaliste, digitali terrestri e a pagamento) e sulle emittenti e i circuiti radio Mediamond e Manzoni. La campagna, pianificata da Universal McCann Italia, oltre ai media tradizionali, prevede un piano di attività digitali quali display e social con obiettivi drive to web e drive to store.

Credits

Casa di Produzione: Dcg.net

Regista: Emiliano Suard

Producer: Deborah Veronese

Dop/riprese: Fabio Abatantuono

Post produzione: Patrizio Lamura – Post Wanted

Color Grading: Diego La Rosa

Realizzazione spot radio: Daniele Famà – GigaSound

Direttrice doppiaggio e speaker: Alessandra Felletti