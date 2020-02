A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza – ha pubblicato un bando di gara relativo all’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di promozione del “Brand Abruzzo” (leggi di più qui).

La procedura di gara è suddivisa in 4 Lotti per un totale di 1.229.508,20 euro (Iva esclusa).

Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.

Il Lotto 1 si riferisce a Collegamenti sul mercato italiano; il Lotto 2 i collegamenti con il mercato di lingua tedesca, Germania/Austria/Svizzera; il Lotto 3 quelli con il mercato di lingua francese”; il Lotto 4, infine, i collegamenti extra Unione Europea.

Nello specifico, poi, risulta che il Lotto 1 ha un valore di 467.231,10 euro per un periodo di 36 mesi, mentre il Lotto 2 vale 368.852,46 euro (per la stessa durata). Vale invece 184.426,13 euro (per 36 mesi) il Lotto 3, mentre il Lotto 4 vale 209.016,39 euro per una durata di 8 mesi.