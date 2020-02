Luciano Benetton interrompe la collaborazione con Oliviero Toscani

Luciano Benetton ha deciso di “licenziare” Oliviero Toscani alla luce delle recenti affermazioni del direttore creativo di Fabrica sul crollo del Ponte Morandi

“Benetton Group, con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo”, si legge in una nota del gruppo veneto.

“A chi interessa che caschi un ponte?”, aveva detto Toscani nel corso di un’intervista a “Un giorno da Pecora”, la trasmissione di Radio Rai 1, rispondendo alle polemiche sollevate dalla visita delle Sardine alla sede di Fabrica, la fucina creativa fondata da Luciano Benetton e diretta dal celebre fotografo. “Mi scuso. Di più: ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato”, ha poi detto Toscani a la Repubblica pentendosi pubblicamente per le parole pronunciate. “Ho detto quelle parole infelici, ma la mia frase è stata estrapolata dal contesto. Volevo solo dire che Fabrica è un centro culturale che non ha nulla a che fare con Autostrade. E che non stavamo discutendo di quello, del ponte Morandi che è cascato. Il ponte non c’entra nulla con le nostre attività, noi ci confrontavamo sulle forme di comunicazione moderna. E insomma tutto il casino che è stato montato ad arte su quell’incontro con le Sardine, Benetton, il ponte…ecco quello non ci interessa”.

Scuse che non sono bastate però a placare le polemiche, tanto da spingere ora Luciano Benetton a porre fine ad una delle collaborazioni più longeve e fortunate della pubblicità italiana.

Dopo un lungo sodalizio tra l’azienda e il fotografo, durato dal 1982 al 2000, Luciano Benetton aveva deciso di tornare a lavorare con Toscani alla fine del 2017 dopo aver ripreso in mano le redini del gruppo di Ponzano Veneto. Il direttore creativo di Fabrica ha così realizzato le ultime campagne pubblicitarie del marchio puntando in particolare sul tema dell’integrazione.