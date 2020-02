Websolute apre una sede in Sicilia e rinforza l’area commerciale

Lamberto Mattioli

Nuova sede in Sicilia e attivazione di 3 figure commerciali senior a presidio di Veneto e Lombardia per Websolute.

La digital company, attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, quotata sul listino AIM Italia dallo scorso settembre, prosegue dunque il piano di sviluppo strategico rafforzando la struttura commerciale sia diretta sia indiretta in linea con quanto annunciato in sede di Ipo attraverso l’apertura di una nuova sede in Sicilia e l’inserimento di 3 figure commerciali senior a presidio delle aree Veneto e Lombardia.

La sede in Sicilia si va ad aggiungere all’headquarter di Pesaro e alle altre sedi e uffici di rappresentanza del gruppo presenti nel territorio di Monza, Roma, Treviso, Pisa, Arezzo, Ancona, Salerno e Shanghai, aggiungendo così nel primo bimestre 2020 la quota di 12 presidi territoriali.

Inoltre l’organico commerciale, che può contare già ora su una rete di oltre 20 commerciali, gestiti da tre Area Manager, è stato potenziato con l’attivazione di 3 figure commerciali senior con importanti precedenti esperienze in ambito digital che presidieranno le aree del Veneto e della Lombardia.

“Iniziamo il 2020 coerentemente con la strategia annunciata in sede di quotazione, compiendo i primi importanti passi sulla strada dell’ampliamento della struttura commerciale”, commenta Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore delegato di Websolute.

La strategia del gruppo, in linea con la quotazione, si sviluppa infatti sull’ampliamento della struttura commerciale diretta, tramite l’apertura di nuove realtà nelle aree geografiche di interesse strategico e al potenziamento della rete commerciale, silla creazione di una rete commerciale indiretta, attraverso la costituzione di Websolute Points, ovvero web agency ed agenzie di comunicazione di piccole e medie dimensioni da affiliare; e attraverso acquisizioni di agenzie digitali di medie e piccole dimensioni sul mercato nazionale o attivazione di partnership commerciali con le stesse.