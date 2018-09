Webranking firma la presenza online di Luna di Seta e Perofil

Un'immagine del sito di Luna di Seta

Luna di Seta rafforza la sua presenza digital con Webranking.

L’agenzia italiana con sede a Correggio ha messo la propria esperienza a servizio del brand di lingerie in seta appartenente al gruppo CSP International per la realizzazione del nuovo sito, che unisce le funzionalità di acquisto di un ecommerce alla narrativa di un brand caratterizzato dalla ricercatezza e dall’eleganza italiana.

Oltre a una revisione della struttura del sito in ottica SEO, Webranking ha adottato un nuovo approccio editoriale più confidenziale per sviluppare contenuti e valori del brand all’interno del sito. In questa ottica sarà anche aggiornata la sezione blog “World of Luna di Seta” con contenuti user-centered: dai consigli di prodotto alle news su misura per il mondo femminile.

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con il cliente per avvicinare il brand Luna di Seta al consumatore, conferendogli un’identità più emozionale ed empatica – spiega Elena Salemi, head dell’area Creative & UX di Webranking –. Abbiamo agito sinergicamente su art direction e contenuto, con l’intento di creare un’immagine coordinata in grado di esprimere i valori del marchio in maniera esaustiva e uniforme».

Parallelamente Webranking ha ideato anche una nuova veste grafica per il sito di Perofil, altro brand italiano del gruppo CSP specializzato in intimo maschile con cui Webranking collabora da diversi anni, occupandosi del re-design grafico e della consulenza Seo.

«Una sfida doppia lavorare per Perofil e Luna di Seta che abbiamo accolto con entusiasmo perché ci ha permesso di collaborare a 360 gradi con un grande gruppo, punto di riferimento dell’intimo made in Italy», aggiunge Elena Salemi.