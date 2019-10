Viva La Mamma Beretta sceglie ALL Communication per i temporary store di Milano

Viva La Mamma Beretta ha scelto, dopo una gara, ALL Communication per la realizzazione del primo pop up store che segue il payoff “Vivi il tuo tempo. Vivi di gusto”, aperto dal 1 ottobre a Milano.

In seguito ad un’analisi strategica svolta da Viva La Mamma per individuare le abitudini attuali degli italiani in relazione al tempo dedicato alla cucina e ai driver di acquisto per i piatti pronti, il brand ha deciso di presentarsi sul mercato e al proprio target come un “lifestyle facilitator“, un aiuto in più nella vita di tutti i giorni che permette di far guadagnare tempo. L’agenzia ha quindi ideato il concept di attivazione a cui legare una serie di attività on e offline per raccontare questo nuovo ruolo dei prodotti Viva La Mamma e dare un “assaggio” ai consumatori di come questo brand possa aiutare nella vita quotidiana, a partire da un pasto pratico e di qualità.

Le due piazze di Milano, Largo la Foppa dall’1 al 5 ottobre e Piazza Argentina dall’8 al 12 ottobre, sono le location scelte per un temporary store, che per tutto il giorno offre la possibilità di assaggiare i prodotti di Viva la Mamma Beretta.

Le persone possono degustare vari snack direttamente sul posto o scegliere il proprio pranzo o cena take away da un menù che varia giornalmente. Per chi, invece, preferisce ricevere la propria scelta in ufficio o a casa, è attivo anche un servizio di delivery nel raggio di 2km: l’agenzia si è anche occupata dell’attività di distribuzione di cartoline con il menù e il numero telefonico da contattare via WhatsApp per ordinare i propri piatti preferiti.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere stati scelti da Viva La Mamma Beretta per il primo pop up store on field della marca per la campagna “Vivi il tuo tempo. Vivi di gusto”. Questo progetto rappresenta per noi la prima collaborazione con un nuovo cliente con cui speriamo di costruire un solido rapporto di fiducia. Abbiamo utilizzato la nostra expertise nel settore del food & beverage per progettare un’attività di trial esperienziale finalizzata ad aumentare la brand awareness e contribuire al nuovo posizionamento di marca del brand. Le attività proposte sono state pensate in modo integrato con Flu, agenzia di influencer marketing del nostro gruppo, per dare un’amplificazione digital che ha sfruttato la multicanalità del brand garantendo ulteriore risonanza e visibilità al messaggio che vogliamo trasmettere” dichiara Luca Colombi, Account Director e socio fondatore di ALL Communication.

L’iniziativa ha visibilità online tramite UGC dei visitatori stessi che sono invitati a scrivere sulla lavagna posizionata nel retro del temporary, come vivono di gusto il tempo risparmiato grazie a Viva La Mamma e a scattarsi una foto e pubblicarla sulla propria pagina social con gli hashtag della campagna; lo scatto potrebbe essere selezionato e ripostato sul profilo Instagram del brand, suggerendo tante buone idee su cosa si può fare con il tempo risparmiato grazie ai prodotti del brand. I canali social del marchio presentano, infatti, un piano editoriale mirato a valorizzare questa attività con contenuti in grado di trasporre nel mondo virtuale l’experience e le informazioni veicolate di temporary store.

A completamento di questa strategia sui canali online e anche stata progettata un’attività di influencer marketing ad hoc che prevede il coinvolgimento di influencer, che visiteranno i temporary e racconteranno l’experience alla propria fanbase attraverso IG story live e post con gli hashtag #viviiltuotempo #vividigusto e naturalmente #vivalamamma. A partecipare sono Tiziana Greco, Chiara Lo Sciuto, Sara Canola e Anselmo Prestini.

Credits

Account Director – Luca Colombi

Direttore Creativo – Totò Li Vecchi, Cristian Ricciardi

Head of Strategy – Denise Lo Piparo

Senior Account – Valentino Riccio

Account – Erica Maddaloni

Senior Producer – Gabriele Merlo