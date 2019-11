Vidoser punta su TikTok con il lancio di un nuovo tool di analisi

Novità in casa Vidoser. La piattaforma italiana di video influencer marketing che permette ai brand di coinvolgere le persone nella comunicazione sui social, punta a TikTok e sviluppa Tik Analytics, un tool di analisi rilasciato il 13 novembre in versione beta che permette a marketers e brand di analizzare e monitorare le campagne attive sul social del momento.

Tik Analytics è in grado di fornire migliaia di informazioni relative a utenti e trend, come engagement rate, hashtag e challenge di tendenza, e grafici per un quadro completo delle attività.

La funzione “My Campaign” disponibile a breve, inoltre, permetterà di avere un controllo in maniera autonoma dell’andamento delle proprie campagne, in diretta integrazione con la piattaforma di Vidoser.

«Il mercato chiama e Vidoser risponde – dice Alessandro La Rosa, CEO di Vidoser -. La nuova era del marketing si sta spostando su TikTok, un mondo nuovo nel quale è impossibile operare se non lo si conosce a fondo. Dai primi giorni abbiamo pensato a Vidoser come una community di persone che tramite la nostra app realizzano video brevi e raccontano i brand. Dall’esigenza di far bene il nostro lavoro, che è quello di comunicare i brand attraverso i creator e i loro profili, tra cui quello TikTok, ci siamo impegnati molto nella realizzazione di uno strumento che possa essere di supporto ad aziende e marketers».

Nelle prossime settimane, inoltre, Vidoser presenterà i suoi servizi e la sua community di tiktokers, che avrà una reach potenziale di oltre 20 millioni di utenti grazie a nuove partnership e acquisizioni di nuovi creators, e che sarà disponibile ai brand per lanciare le proprie campagne video all’interno del social. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento nel panorama del mercato italiano ed europeo.