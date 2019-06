Velvet Media apre una nuova sede a Malta

Bassel Bakdounes

Velvet Media, agenzia di Castelfranco Veneto attiva nel marketing digitale recentemente premiata come una delle aziende col più alto tasso di crescita in Europa dal Financial Times, continua a espandersi. Dopo le aperture delle sedi di Denver negli Stati Uniti, Bangkok in Thailandia e Dubai negli Emirati Arabi, inaugura una nuova sede a Malta.

Il Ceo Bassel Bakdounes: “È molto importante per noi essere presenti sulla bellissima isola di Malta per portare il nostro bagaglio di esperienze e competenze con l’obiettivo di agevolare le aziende del territorio e favorire i rapporti commerciali tra Italia e Malta, proponendo così nuove opportunità di business”.

L’occasione per presentare la nuova espansione di Velvet Media è data dal workshop “Malta il modello possibile della cultura mediterranea da scoprire” svoltosi a Matera il 13 giugno presso la storica sede della Camera di Commercio a cui ha partecipato anche Bassel Bakdounes.

“Le Camere di Commercio Italiane – afferma Stanislao Filice, vice presidente della Camera di Commercio Italo Maltese – rappresentano il player ideale per creare la collaborazione tra privati e pubblico nelle azioni di integrazione e sviluppo grazie ad un network operativo mondiale che riesce a modularsi anche sui contesti regionali apportando un beneficio al sistema Italia e dei paesi dove si è presenti: l’industria della cultura è sicuramente arrivata ad avere una configurazione di ‘sistema’ trasversale come pochi altri settori per uno sviluppo reciproco”.