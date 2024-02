Uasabi chiude il 2023 con un fatturato di 2,5 milioni di euro ed ebitda in crescita di oltre il 30%

Uasabi, agenzia creativa indipendente specializzata nella comunicazione rivolta alle generazioni Alfa, Zeta e Millennial, ha chiuso il 2023 con un fatturato di 2,5 milioni di euro e un’ebitda in crescita di oltre il 30%. Il giro d'affari è cresciuto del 56% per la realtà guidata da Diego De Lorenzis che ora guarda al potenziamento di Uasabi Studios e di Housegram, talent house esperienziale, che ha avviato il suo rilancio nel 2023 proprio insieme a Uasabi, che è entrata in società come partner strategico e commerciale (ne abbiamo parlato qui).

“Sono state superate le previsioni di crescita sull’anno grazie all’ampiezza dell’offerta e dall’approccio creativo pragmatico e incisivo. Tra i servizi che hanno trascinato la crescita sicuramente troviamo la verticalità su TikTok, l’approccio alla gestione social Meta innovativo, la unit di produzione video e le attività legate all’influencer marketing” si legge nel comunicato stampa.

Tra i clienti che si sono affidati all’agenzia creativa indipendente per la gestione continuativa dei canali social, progetti integrati e produzioni video, figurano: Randstad, Durex, Wacko’s, MSC Crociere, iN’s Mercato, Gocciole e Pan di Stelle (Barilla), Esselunga, Cosnova, Casio, solo per citarne alcuni.

“La crescita è frutto di tante scelte strategiche ben ponderate, abbiamo intrapreso una strada di sviluppo dell’agenzia profondamente differente rispetto alla classica agenzia di comunicazione: creatività pratica e intelligenza emotiva sono alla base del nostro day by day, possono sembrare concetti “filosofici e alti” ma applicati in maniera puntuale al team, alle risorse e ai clienti stanno facendo la differenza sul mercato”, racconta Diego De Lorenzis, CEO di Uasabi.

I PROSSIMI PROGETTI DI UASABI

Quest'anno il focus sarà su Housegram e sul Next Trend Lab, anticipa Diego De Lorenzis: “Il 2024 sarà l’anno di Housegram, talent house esperienziale italiana con oltre 50 talent, stiamo preparando un bel po' di progetti che vedranno la luce in primavera, durante l’estate e nel back to school. Abbiamo appena aperto la nostra prima Hub a Roma zona Trastevere, stiamo sondando anche diverse opzioni su Napoli e Milano, un ecosistema dove talent, content creator, professionisti del mondo digitale e delle arti sceniche collaborano per realizzare prodotti d’intrattenimento dedicati alla GenZ”.

“Infine - prosegue il manager - con il nostro Next Trend Lab (osservatorio interno sui trend) stiamo organizzando nei prossimi mesi una ricerca per investigare quale sarà il futuro di TikTok e come impatta sul funnel di alcuni tra i principali settori merceologici (food, beauty, fashion, media) utilizzando strumenti di ricerca come l'etnografia e IA predittiva. Organizzeremo un evento e dei workshop per i nostri clienti per raccontare i dati e gli insight raccolti.”