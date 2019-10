Teads, partnership con Groupe Renault per l’erogazione di soluzioni di adv video e viewable display

Teads ha annunciato una partnership globale in esclusiva con Groupe Renault in collaborazione con OMD per l’erogazione di soluzioni di advertising video e viewable display lungo tutto il funnel attraverso un unico punto di accesso a gruppi editoriali, raggiungendo 1,5 miliardi di utenti unici ogni mese.

Teads aiuterà il Gruppo tramite OMD a sviluppare contenuti creativi che guidano l’attenzione e garantiscono la memorabilità del brand nel rispetto della user experience, spiega il comunicato. Collaborando con Teads Studio, la piattaforma creativa data driven di Teads, Renault tramite OMD punterà a far convergere media, creatività e tecnologia per creare annunci video e display interattivi, adatti per ogni device.

La partnership offrirà al brand un nuovo modo per supportare le campagne pubblicitarie di Groupe Renault. L’alleanza consiste nell’accesso all’inventory di top publishers di Teads che garantisce una reach di massa, brand safety e un’ inventory fraud free e viewable al 100%, riporta la nota.

Grazie a questa partnership, il gruppo automobilistico renderà scalabili i propri contenuti pubblicitari per aumentare l’awareness, consideration e l’action lungo l’intero marketing funnel. Il brand sarà anche in grado di creare unità pubblicitarie interattive, su misura, data driven e orientate al 100% a generare risultati concreti.

Laurent Aliphat, Global Media di Groupe Renault ha dichiarato: “In un contesto in cui la battaglia dell’attenzione dell’utente è un problema importante per qualsiasi inserzionista, eravamo particolarmente interessati all’approccio unico e qualitativo di Teads. La loro puntuale considerazione delle nuove esigenze di una comunicazione responsabile e l’ossessione di offrire una customer experience interessante, ricca e mai intrusiva sono stati elementi decisivi per noi. La loro capacità di supportarci in tutto il mondo con soluzioni creative pertinenti e innovative rende Teads un partner strategico indispensabile. Questa partnership è un vero impegno per una pubblicità che è sia più intelligente ma anche più efficace. ”

Neith Jauregui Morete, Global Accounts Managing Director di OMD ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con i formati video e display di alta qualità, scalabili e totalmente brand safe di Teads. La natura di questa partnership strategica consente alla nostra creatività di raggiungere il massimo del suo potenziale facendo leva sulla loro capillare offerta dati che ci permette di raggiungere gli utenti lungo tutto il communication funnel. L’opportunità di avere a disposizione un’inventory internazionale unita agli alti tassi di engagement di Teads permetteranno ai nostri media budget di lavorare in modo molto più cost-effective visto che entriamo anche in una fase dell’anno in cui il mercato automobilistico è più competitivo che mai. Teads è un partner chiave per noi di OMD e garantisce soluzioni tecnologiche di advertising affidabili ed efficaci, basate sul valore di Clean Advertising.”

Marc Zander, SVP Global Client Partnerships di Teads, ha concluso: “La partnership con Groupe Renault tramite OMD è prima nel suo genere in questa categoria, tutte le parti coinvolte desiderano promuovere una trasformazione digitale per Groupe Renault. Il nostro obiettivo è semplice: aiutarli a diventare i migliori della categoria a livello creativo e guidare la scalabilità e la qualità necessarie per far crescere il marchio esponenzialmente sul digitale. Come partner commerciale congiunto, daremo il completo supporto a Groupe Renault sia da un punto di vista strategico che tecnologico per l’utilizzo dei nostri tool di content pretesting e ottimizzazione di Teads Studio e garantire al brand la massima disponibilità in tutto ciò che Teads ha da offrire. Qualità, velocità e flessibilità sono al centro di tutte le nostre partnership globali con l’ambizione di “Make it Better and Make it Easier” per i nostri clienti. Siamo davvero entusiasti di questa nuova partnership con Groupe Renault e OMD e non vediamo l’ora di costruire progetti eccezionali insieme.”