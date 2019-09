Serviceplan, accordo con Thenewway per un nuovo approccio alla comunicazione healthcare

Serviceplan stringe un accordo con Thenewway, hub di comunicazione healthcare attivo sul mercato italiano da oltre 40 anni, per dare vita a un nuovo approccio al marketing e alla comunicazione healthcare.

Grazie a una partnership con l’agenzia, Serviceplan offrirà sul mercato italiano una proposta di consulenza innovativa, che unisce un approccio strategico a tutti gli stakeholder in ambito healthcare alla capacità di integrare tutte le discipline e i mezzi di comunicazione più efficaci per raggiungerli e coinvolgerli.

“In Italia continua ad esistere una divisione di campo – spiegano le società in una nota -. Le agenzie di comunicazione healthcare hanno competenza scientifica e capacità di muoversi in ambito farmaceutico, ma non padroneggiano linguaggi, strategie e modalità di coinvolgimento dei consumatori. I network di comunicazione tradizionali sono in sintonia con questi consumatori, ma mancano della capacità scientifica né hanno gli strumenti per interagire correttamente con medici, opinion leader, ricercatori e comunità scientifica, associazioni pazienti. All’intersezione di questi due mondi – anzi, alla loro combinazione – si va a posizionare la partnership tra Thenewway e Serviceplan”.

Insieme, queste due realtà mettono a disposizione più di 70 professionisti esperti, in team multidisciplinari con le più aggiornate capacità in ambito healthcare. Strategie di marketing, comunicazione e media; advertising, formazione, engagement, comunicazione e promozione ad HCP, farmacisti e consumatori; editoria medico-scientifica; marketing digitale, siti, mobile marketing e app, piattaforme evolute e social networks; produzione digitale, audio-visiva e di eventi, ma soprattutto, la capacità di utilizzare e combinare queste leve in approcci strategici orientati allo sviluppo del business e al coinvolgimento degli stakeholder fondamentali per il successo dei brand.

Questa offerta incontra le esigenze sempre più complesse e sfidanti che affrontano le aziende operanti nel settore healthcare: un approccio agile e centrato sulla persona; la padronanza dei linguaggi e delle innovazioni in ambito digitale; una visione strategica che permetta di trovare soluzioni efficaci sul breve e sul lungo periodo; la capacità di implementare attività di marketing e comunicazione cross-mediali, misurabili e scalabili.

«Il mercato healthcare è oggi di gran lunga il più significativo per tasso di crescita e innovazione, ma anche quello che richiede la specializzazione più avanzata – spiega Francesco Gatti, responsabile della unit Health&Life in Thenewway -. Il nostro obiettivo è quello di cambiare il paradigma della consulenza di marketing e comunicazione nel mondo healthcare, unendo know-how scientifico e una brillante capacità nel concepire ed eseguire campagne integrate di comunicazione, sorretti da una padronanza totale degli strumenti e delle tecnologie che favoriscono interazione ed engagement. La partnership strategica tra Thenewway e Serviceplan si basa su rispetto e apprezzamento reciproco, e su un comune DNA fatto di imprenditorialità, innovazione e totale commitment al successo dei nostri clienti. La nostra offerta sta già ricevendo ottimi riscontri sul mercato, e ci ha permesso di sviluppare progetti molto diversificati e innovativi, tra i quali la piattaforma “Make it smart” per Takeda, la campagna “One thing” per Boehringer Ingelheim, ed il ri-lancio di un grande brand OTC che avverrà nel 2020».

«Siamo molto felici di questa collaborazione – aggiunge Alessandro Pierobon, Managing Director Serviceplan -, di questa unione di intenti e talenti che nasce in un momento in cui l’industria farmaceutica italiana si pone come uno dei veri propulsori di sviluppo dell’economia, con tutto il suo portato di innovazione ed eccellenza. Noi, Serviceplan e Thenewway, vogliamo esserci, affiancando queste realtà nello sviluppo di percorsi di comunicazione che sappiano parlare in modo coerente ai pazienti e ai medici, tenendo al centro la costruzione delle marche».