Per RobilantAssociati, riconoscimenti internazionali e fatturato in crescita

Tommaso Mezzavilla e Roger Botti

Riconoscimenti internazionali e fatturato in forte crescita per RobilantAssociati, la Brand Advisory Company leader in Italia e player di rilievo sui mercati internazionali.

Nelle ultime settimane, l’agenzia si è aggiudicata cinque premi grazie al progetto del sito web di Oropress, azienda italiana specializzata nella fornitura di pellicole e film per tutti i settori.

RobilantAssociati ha infatti conquistato ben due FWA Awards, il più importante riconoscimento internazionale all’innovazione sul web: il 29 maggio la versione mobile di Oropress.it è stata premiata come “FWA of the day”, mentre il 30 maggio il medesimo riconoscimento è andato alla versione desktop.

Pochi giorni dopo due nuovi premi: il CSS Design Award, che ha decretato il lavoro di RobilantAssociati come “sito del giorno” il 4 giugno, e la targa di “Mobile Excellence” da parte di Awwwards. Per quanto riguarda i premi nazionali, è arrivato anche il Digital Design Award come “sito della settimana”.

«Questi premi di rilevanza internazionale ottenuti in rapida successione – sottolinea Tommaso Mezzavilla, Executive Digital Creative Director di RobilantAssociati – proiettano RobilantAssociati in una dimensione di eccellenza internazionale anche in ambito digitale. Il sito web – visitato da oltre 90 paesi nel mondo – rappresenta il punto di arrivo di un più ampio progetto di rebranding che l’agenzia ha studiato e realizzato per l’azienda lombarda. Oropress.it – conclude Mezzavilla – è un sito ludico-esperienziale che bene interpreta la flessibilità dell’azienda, illustrando all’utente tutte le possibilità, le soluzioni, le combinazioni e l’alto livello di personalizzazione del servizio offerto da Oropress».

I risultati raggiunti da RobilantAssociati

Ottime notizie per l’agenzia fondata da Maurizio di Robilant arrivano anche dai numeri: RobilantAssociati ha infatti chiuso il 2018 con un fatturato pari a 18,5 milioni di euro, registrando una crescita del +8% sull’anno precedente. Con oltre 100 clienti nazionali e internazionali, la società di consulenza milanese si conferma leader in Italia e player di rilievo sui mercati internazionali, realizzando progetti destinati ad oltre 15 Paesi nel mondo per un valore pari al 53% del fatturato totale.

«In un mercato affollato, la nostra impresa ha continuato a crescere negli ultimi 10 anni a ritmo serrato e costante. Questo perché per noi la qualità del progetto e il successo dei clienti sono la prima motivazione. Siamo cresciuti senza mai tradire la nostra italianità nel mondo, difendendo fieramente la nostra indipendenza, fedeli alla nostra passione per questo mestiere, consapevoli del tratto artigianale, professionale e imprenditoriale che ci contraddistingue», dichiara Roger Botti, Direttore Generale di RobilantAssociati.

«Il successo è merito anche di una rinnovata cultura del branding che recepisce i nuovi bisogni del mercato alla luce della rivoluzione digitale che sta coinvolgendo imprese e consumatori e che ha portato RobilantAssociati nel 2019 a riorganizzare la propria proposta e ampliare i confini della propria consulenza».