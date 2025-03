Renato Bisignani nominato Group Chief Marketing & Communications Officer di Sanlorenzo

Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo, ha annunciato la nomina di Renato Bisignani nel ruolo di Group Chief Marketing & Communications Officer.

In Sanlorenzo, il managar contribuirà allo sviluppo e all’implementazione di nuove strategie, al fine di rafforzare sempre più la brand identity e la visibilità del gruppo a livello globale.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Renato nella nostra squadra, che anno dopo anno diventa sempre più grande ed eterogenea”, afferma il Cav. Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo. “La decisione di avere un manager di talento, con una grande esperienza nel settore del lusso di alta gamma, consentirà a Sanlorenzo, ma anche a Bluegame e Nautor Swan, di continuare a conseguire importanti successi, consolidando la nostra posizione nel segmento”.

A seguito del recente assetto organizzativo, questa nomina ribadisce l’impegno di Sanlorenzo nel rafforzare il proprio team dirigenziale con professionisti esperti che contribuiscano ad una continua crescita del marchio.

IL MANAGER

Con una Laurea in Economia e Management alla Bocconi, negli ultimi vent’ anni Renato ha maturato importanti esperienze in contesti internazionali prestigiosi, nei settori automotive e lusso, iniziando la sua carriera in Renault, nella divisione Formula 1, passando poi in Ferrari, dove in sei anni ha ricoperto diversi incarichi, da Business Development Manager a Capo Ufficio Stampa e Head of Marketing & Partnerships.

Nel 2016 approda nella Formula E come dirigente dell’area marketing, comunicazione e digital, partecipando alle fasi di costruzione e lancio dell’innovativa startup per il campionato di vetture più potenti al mondo interamente elettriche. Nel 2021 arriva in Aston Martin come Head of Global Marketing and Communications, ricoprendo un ruolo pivotale nel riposizionamento del brand nel segmento ultra-luxury e high-performance.