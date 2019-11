Ravensburger sceglie H-Farm per la comunicazione digital di Disney Villainous e ThinkFun

Ravensburger si è affidata, a seguito di una gara, a H-Farm per lo sviluppo della strategia di comunicazione digital sia per il lancio in Italia e Spagna di Disney Villainous sia per il consolidamento dell’awareness del marchio ThinkFun su entrambi i mercati.

Le proposte di H-Farm si sono sviluppate attraverso l’individuazione di una serie di azioni che spaziano dall’ideazione e produzione creativa alla pianificazione media, dalla gestione di attività di influencer marketing alla gestione e programmazione di branded content.

Ravensburger è un gruppo internazionale leader nella produzione di puzzle e giochi da tavolo per bambini, ragazzi e adulti. Nato con l’obiettivo di combinare intrattenimento ed educazione, la mission del Gruppo di favorire uno “sviluppo giocoso” trova conferma anche con il lancio di Disney Villainous, già noto all’estero, gioco di strategia nel quale i protagonisti sono sei perfidi personaggi Disney: Malefica, Ursula, Jafar, la Regina di Cuori, il Principe Giovanni e Capitan Uncino.

Oltre ai giocattoli caratterizzati dal triangolo blu e dalle proposte del marchio Brio, Ravensburger conta nel suo portafoglio anche ThinkFun, brand diffuso a livello internazionale, specializzato nella produzione di giochi STEM caratterizzati dall’alto valore educational.

“Per metterci letteralmente in gioco nello sviluppare una strategia efficace, abbiamo condotto un‘analisi data driven e di search intelligence del mondo game, un segmento composto da appassionati sempre attenti alle novità e alle proposte innovative” – dichiara Giorgio Sacconi, Digital Marketing Director di H-Farm. “Le strategie e le campagne marketing ideate per entrambi i progetti vantano un mix di strumenti che permetteranno a Ravensburger di raggiungere in modo personalizzato i diversi target di riferimento.”

“Il supporto e l’esperienza di H-Farm nella creazione di queste due campagne ci ha permesso di sperimentare una strategia di comunicazione incentrata sui canali digitali e indirizzata a target specifici. Le campagne vanno ad estendere la brand awareness di Ravensburger che, oltre a sviluppare family games e giochi educativi per bambini ed essere leader mondiale nella produzione di puzzle, fa il suo ingresso nel mondo dei giochi strategici”, ha affermato Martina Canali, Brand & Digital Marketing Manager Ravensburger per l’Italia e la Spagna.

Nello specifico, il lancio di Disney Villainousin Italia è stato accompagnato dallo sviluppo di contenuti e proposte creative grafiche e animate e dalla messa a punto di una campagna di online advertising, sviluppata anche in Spagna, dalla gestione di influencer marketing e dalla creazione di branded content.

Per il consolidamento della brand awareness di ThinkFun, H-Farm ha invece individuato uno storytelling forte e coinvolgente che, partendo dall’ideazione del concept, ha portato allo sviluppo di contenuti e proposte grafiche creative e di un piano media mirato ad evidenziare le peculiarità di Ravensburger come produttore di giochi dall’elevato valore educational.