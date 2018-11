Petti Pomodoro affida la comunicazione a YAM112003

Petti Pomodoro ha scelto, dopo una selezione tra diverse realtà, di affidarsi alla consulenza strategica e creativa di YAM112003. Da aprile, l’agenzia si occupa della comunicazione del brand, dal digitale all’offline.

YAM112003 cura la creatività, produzione e gestione dei contenuti per i canali social Facebook e Instagram, sia del profilo italiano sia di quello UK, utilizzando uno storytelling fresco e ironico con l’obiettivo di generare awareness ed engagement tramite i prodotti e le iniziative speciali.

Lo storytelling digitale del brand pone grande attenzione al tema del bio, molto caro all’azienda, e al rapporto territorio-agricoltura.

Oltre al digital, YAM112003 supporta Petti anche nelle attività offline. In occasione di Cibus, evento b2b dedicato al meglio del Food Made in Italy, l’agenzia ha seguito il live coverage social dell’evento e ha aperto la “ScarPettiria” un luogo all’interno dello stand in cui i passanti potevano assaggiare i sughi preparati da Petti facendo la scarpetta con pane e pomodoro. YAM112003 in questa occasione ha lanciato lo slogan “Se scarpetti…è Petti”.

Digital, offline ma anche Atl. A settembre è partita la campagna Ooh in Sicilia con l’obiettivo di rafforzare il brand nella regione. La creatività è stata “Un toscano cerca casa in Sicilia” con declinazioni specifiche per le singole città della regione.

Credits

Creative Director: Gory Pianca

Client Director: Alessia Tousco

Art Director: Carlo Miozzi

Copywriter: Valentina Barone

Head of Content: Raffaella Cerabino

Account Manager: Mauro Pomponio

Social Media Manager: Giulia Galatioto

Project Manager: Margherita Punzi