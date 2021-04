Parmalat conferma Liqueedo per la gestione social del brand Berna

Parmalat rinnova la fiducia a Liqueedo e assegna nuovamente la gestione social del brand Berna all’agenzia del Gruppo Tun2U.

Una collaborazione solida e duratura: dal 2016 Liqueedo affianca Parmalat nella comunicazione social di uno dei brand più noti e più amati sul territorio campano, veicolando prodotti, valori e iniziative verso una community sempre più interessata e coinvolta.

“Non possiamo che essere felici di continuare la nostra collaborazione con Parmalat. La gestione digital di Berna ha un significato molto speciale per noi, perché si tratta di un brand storico e amatissimo in Campania e non solo”, ha commentato il Ceo di Liqueedo, Domenico Armatore.

Gli ottimi risultati raggiunti in questi anni sono frutto di una stretta collaborazione tra il team Liqueedo, guidato dalla Project Manager Mariangela Napolitano, e quello interno di Parmalat. Una vera e propria sinergia che negli ultimi mesi ha portato alla realizzazione di importanti campagne di influencer marketing con creator come Casa Surace, Mysia e gli Arteteca di Made in Sud.

“La conferma da parte di Parmalat - ha aggiunto Domenico Armatore - è uno dei traguardi importanti di questo nuovo anno. A breve annunceremo altri due traguardi che confermeranno l’eccezionale lavoro svolto dal nostro team”.