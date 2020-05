Ontex sceglie Connexia per le attività di digital media

Andrea Redaelli

La divisione Healthcare di Ontex, gruppo attivo nella ricerca, sviluppo e diffusione di ausili per l’igiene personale, a conclusione di una consultazione internazionale tra più player, ha scelto di affidare a Connexia la gestione di tutte le attività media per supportare a livello europeo gli ecommerce di Serenity e iD, oltre che per lo sviluppo della brand awareness di alcuni marchi in Australia e Francia.

Al team Media di Connexia il compito di coordinare le attività di digital marketing a livello mondiale: assessment di tutti gli account media esistenti, attivazione di nuovi canali, analisi delle performance, identificazione del target, definizione della strategia con l’obiettivo di massimizzare le conversioni.

Previsti anche una serie di interventi specifici sulla search, per favorire l’esperienza di ricerca attraverso i principali motori di ricerca, unitamente al presidio dei social network per l’attivazione di campagne mirate e la copertura di consumer journey di specifiche audience.

A sostegno delle singole iniziative, saranno inoltre pianificate specifiche campagne di push marketing e realizzato un monitoraggio costante attraverso un sistema di reporting e dashboard sviluppate ad hoc per gli specifici stakeholder interni.

Presente in 110 paesi con i propri brand proprietari e label retailer, Ontex è un gruppo internazionale belga leader nell’igiene personale, impegnato nel progettare e realizzare prodotti di alta qualità e ausili sempre più evoluti per la cura di bambini e adulti, e per la cura femminile. Serenity, oltre che essere un brand di punta di Ontex, è anche il nome della sede italiana del Gruppo. Presente da oltre 35 anni nel nostro Paese, è da tempo un partner strategico della sanità italiana con 260 dipendenti, oltre 300 collaboratori e un importante sito produttivo a ciclo continuo a Ortona, in Abruzzo.

“La partnership con Connexia rappresenta un ulteriore passo avanti del nostro progetto di digital transformation. – commenta Andrea Pacioni, Global Digital Marketing Manager di Ontex – Uno dei pillar della strategia aziendale di Ontex è quello di continuare a crescere nel digital, sia con le proprie piattaforme ecommerce sia attraverso partnership con terzi, in un business in continua espansione come quello dell’Healthcare”.

“L’ingresso di Ontex nel nostro portfolio, e con un incarico internazionale particolarmente prestigioso, è una nuova conferma della nostra expertise in ambito Digital Media. – commenta Andrea Redaelli, Managing Partner Digital Media di Connexia – Come Premier Google Partner, mettiamo quotidianamente a disposizione dei brand le nostre capacità e competenze nella conduzione di campagne di advertising digitali. Siamo molto felici di potere affiancare Ontex nella gestione di tutte le attività di digital marketing, supportandone crescita e lanci-prodotto multi-country”.