O-One lancia il metodo Spontaneous digital growth

Luca Franzoso

O-One, digital unit di Industree Communication Hub, che ha chiuso lo scorso esercizio con un fatturato aggregato in crescita pari a 5,6 milioni di euro, e fatto registrare l’ingresso di dieci nuovi clienti dall’inizio del 2019, da oggi è online con il nuovo sito www.o-one.net e presenta un nuovo metodo che ambisce a mettere al centro delle future strategie digitali dei clienti il concetto della Spontaneous digital growth, con l’obiettivo di fare crescere il business dei clienti grazie al potenziale della trasformazione digitale.

“La bambina sull’altalena della home page si affaccia su un nuovo mondo ed è la metafora che abbiamo scelto per rappresentare la semplicità, la curiosità e l’entusiasmo”, afferma Gianfranco Fornaciari, Ceo di O-One, che continua: “infatti, prima ancora delle technicality servono le giuste attitudini per velocizzare le sfide di crescita potenzialmente esponenziali che si trovano ad affrontare le aziende quotidianamente”.

In O-One ogni giorno ci si confronta con realtà industriali di primo piano che spaziano in più settori. Dall’automotive con Maserati, Yamaha Motor o Michelin, al finanziario con il gruppo Bper, Unipol banca e Cribis, al design con Smeg elettrodomestici, Natuzzi, Divani & Divani e con il Gruppo ceramico Panaria, all’intrattenimento con Mirabilandia, solo per citarne alcuni.

Quello che emerge è che mai come adesso i manager chiedono un approccio semplice e diretto che li metta immediatamente in grado di valutare i risultati degli investimenti, perché oggi i canali, le modalità e gli strumenti digitali, si sono decuplicati e c’è un evidente situazione di disorientamento dovuto al proliferare di piattaforme, sistemi e consulenti. C’è un over-promise di techno-soluzioni che spesso non corrispondono proprio alle necessità delle aziende.

In O-One si è scelto di rispondere a questa esigenza di semplificazione e coordinamento con una modalità ancora più integrata e verticale adottando un metodo agile che si basa su quatto step: data analisys, strategia applicativa, creatività non convenzionale e miglioramento continuo.

Luca Franzoso, Ceo di Industree Communication Hub,spiega: “Il nostro obiettivo è quello di sbloccare il potenziale della digital transformation per innescare un processo spontaneo e virtuoso di crescita all’interno delle aziende. Negli ultimi anni stiamo proseguendo con decisione il processo di integrazione di nuove aree di competenza, come è naturale vista la nostra vocazione di hub della comunicazione, con un’attenzione particolare all’area digitale/tecnologica e il mercato sembra darci ragione. Infatti stiamo crescendo ad un ritmo decisamente più sostenuto rispetto alla media del comparto, il fatturato nel 2018 è stato di quasi il 50% superiore al 2015. Anche i primi mesi del 2019 li stiamo dedicando a costruire nuove partnership”.

A tal proposito, nel mese di giugno Industree Communication Hub lancerà una nuova unit operativa nell’ambito del digital profiling e della customer experience: “Lavorare nel nostro settore in questo momento di cambiamento epocale è una grande sfida. La trasformazione digitale per le agenzie cross-media come la nostra e per le aziende è una grandissima opportunità, un asset strategico che consentirà di aprire le porte all’innovazione, e favorire la crescita di persone, team e intere organizzazioni”, conclude Franzoso.