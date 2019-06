Famila e A&O diventano Gala: Olojin firma il posizionamento della nuova insegna

Stefano Notturno

Nasce in centro Italia un nuovo marchio della GDO: i supermercati a marchio Famila e A&O, di proprietà di L’Abbondanza, azienda associata al gruppo Selex, si preparano a cambiare insegna e diventare Gala. L’operazione di rebranding è supportata da Olojin, agenzia di loyalty e digital marketing della provincia di Treviso.

“Con Gala, mettiamo in campo tutto il know-how acquisito negli anni lavorando per i clienti della GDO – spiega Stefano Notturno, Ceo di Olojin – e come sempre, lo faremo a modo nostro: con una visione etica del marketing, dove la persona è al centro di ogni strategia e applicando ogni strumento a disposizione per gestire i dati in modo trasparente e rispettoso della privacy”.

Per Gala, Olojin ha avviato un progetto che coinvolge i reparti marketing, loyalty, grafica e sviluppo: oltre a studiare insieme al cliente la nuova brand image, dal marchio ai punti vendita, l’agenzia sta progettando la comunicazione offline e online e implementando il nuovo sito, che conterrà soluzioni di fidelizzazione per premiare i propri clienti.

Attiva nel settore da oltre 40 anni in Umbria, Toscana e Marche, L’Abbondanza desiderava entrare nel mercato con un marchio proprio, che rispecchiasse l’insieme di valori che da sempre caratterizzano l’azienda: l’attenzione al territorio, con lo sviluppo di sinergie con le realtà locali, un elevato standard di servizio al cliente attraverso un personale preparato e disponibile, l’attenzione all’ambiente, la ricerca di prodotti dall’elevato rapporto qualità/prezzo e di nuovi strumenti per soddisfare le esigenze di un consumatore in continua evoluzione.

È così nato il marchio Gala, che a partire dall’inaugurazione, lo scorso marzo del nuovo superstore presso il centro commerciale Porta dell’Umbria di Città di Castello, si espanderà nei prossimi mesi attraverso il rebranding dei 42 supermercati Famila e A&O di proprietà del gruppo.