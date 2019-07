Nicola Gotti nuovo Direttore Creativo Esecutivo di Bitmama

Nicola Gotti

New entry in Bitmama. Nell’agenzia di comunicazione del gruppo Reply arriva Nicola Gotti, in qualità di Direttore Creativo Esecutivo. Un ruolo che lo vedrà coordinare le business unit di Communication e Data&Innovation nelle sedi di Milano e Torino.

Gotti, laurea in Design e Arte all’Università di Bolzano, arriva da un passato in Erazero e Mtv come Art Director per poi entrare in Alkemy nel 2013, società in cui ha maturato responsabilità crescenti, fino a ricoprire il ruolo di Direttore Creativo lavorando su clienti come a2a, Barilla, Campari, Colmar, Coop, Corneliani, Dietorelle, Domino’s, FAI, Hainz, Inter, Moleskine, Nonino, Santander, Siae, Sisal e Tim.

«Do il benvenuto a Nicola, sono convinto che la sua profonda conoscenza del mondo della comunicazione digitale fornirà un’ulteriore spinta a Bitmama – commenta Giuseppe Liguori, Executive Partner di Reply -. La sua qualità e la sua passione daranno un contributo fondamentale al conseguimento del nostro obiettivo, che da sempre consiste nel far convergere la creatività con la forte specializzazione tecnologica del network Reply, per fornire un duplice vantaggio: da un lato nell’analisi dei dati e quindi nell’identificazione di insight reali, fondamentali per sviluppare creatività efficaci, dall’altro nell’implementazione di soluzioni automatizzate basate su intelligenza artificiale e machine learning, che ci permettono di portare a terra attività di comunicazione dinamiche sempre più efficienti».

«Ho accettato con entusiasmo questa nuova sfida – dichiara Nicola Gotti -. Bitmama fa parte di un grande network italiano per cui sono orgoglioso di poter mettere a disposizione la mia visione strategica e creativa. A due mesi dal mio ingresso ho avuto la conferma di quanto lavorare in un ambiente senza confini tra dati, creatività, tecnologia e media permetta di pensare in grande e agire velocemente. In Bitmama c’è un’ottima energia, persone molto preparate e tanta voglia di fare, gli ingredienti perfetti per fare bei progetti e creare valore insieme ai nostri clienti».