Sergio Ristagno

È nata a Vicenza la nuova agenzia Esserrecom. A guidarla è Sergio Ristagno, che ha alle spalle esperienze maturate in agenzie venete e milanesi, poi in azienda come head of communication e infine come fondatore di agenzie di comunicazione, a Verona e a Vicenza. Ha lavorato per clienti come Lidl Italia, Gazzoni, Disney, La Perla, Tavernello, Permaflex, Eminflex.

L’agenzia è formata da un gruppo di professionisti che collaborano da anni in team con Sergio Ristagno. Tra i principali clienti ci sono Brimi mozzarelle, Samurai stuzzicadenti, ItalianWay – Giuntini petfood, Hoffmann – Sella farmaceutici, Faresin Formwork materiali edili, Ovvio Arredamento, SanDan Prosciutti.

“In questo periodo di cambiamenti, sono cambiato anch’io”, spiega Sergio Ristagno. “E la mia trasformazione ha preso la forma di Esserrecom: Sergio Ristagno Comunicazione. Un’agenzia per aiutare le marche a essere più affini al sentire del pubblico, a lanciare nuovi prodotti, a creare coinvolgimento, a ispirare, intrattenere, avere risonanza. Siamo un gruppo di lavoro omnichannel che unisce la comunicazione fisica a quella digitale per incontrare il pubblico lungo la complessa customer journey. Abbiamo un approccio indipendente e sincero, senza fronzoli, basato su una strategia strutturata, che risponde a valori e obiettivi di business”.