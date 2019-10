Nasce a Milano D’Adda 27, nuovo distretto di comunicazione con oltre 100 professionisti

Il management di D'Adda 27

Nasce a Milano un innovativo distretto di comunicazione, inedito per modalità e tipologia d’offerta nello scenario nazionale. Si chiama D’Adda 27 ed è il risultato della sinergia di alcuni imprenditori che hanno riunito in un unico building un team di oltre 100 professionisti, pronti a rispondere a tutte le specifiche esigenze di comunicazione dei clienti.

Alla base del concept di D’Adda 27, la connessione di talenti: un aspetto che traspare anche dal payoff scelto “Connecting talent, creating value”, rendendo i vari talenti delle diverse realtà all’interno del distretto un’unica entità al servizio del cliente, per offrire un prodotto di qualità e creare valore per i brand.

D’Adda 27 è composta da 5 differenti agenzie. Nell’ambito dell’advertising ci sono OfG, attiva da oltre 40 anni, e Adv Activa, con un’expertise di più di 20 anni. Value Relations da quasi 15 anni è uno dei punti di riferimento per la comunicazione, le relazioni istituzionali, il market access e la patient advocacy nelle aree healthcare, pharma e sanità.

Per soddisfare le esigenze di comunicazione di un mercato in continua evoluzione e riuscire a fornire soluzioni innovative, OfG ha dato vita a Sales Cafe, una società di consulenza sui processi di marketing, vendita e customer success che aiuta le aziende B2B a far crescere il proprio business, grazie a marketing automation, CRM, formazione e generazione di contenuti. Adv Activa e Value Relations hanno invece creato DN Agency, un laboratorio di competenze multidisciplinari che aiuta i clienti nel tracciare la propria strada nel mondo della comunicazione digitale con una visione del tutto innovativa.

A sostegno del lancio del nuovo distretto sono online un sito web e pagine social dedicate per rimanere sempre aggiornati sulle novità del mondo D’Adda27.