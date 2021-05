Ligurian Riviera si affida a Blue Lime per la strategia di social media marketing

New business per Blue Lime. L’agenzia di comunicazione e marketing, dopo essersi aggiudicata la campagna digital advertising per i “Rolli Days” 2021, vince la gara per la definizione della strategia social media marketing per “Ligurian Riviera”, affermandosi così come interlocutore di riferimento per la promozione delle terre liguri nel settore turistico.

La gara è stata indetta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona nata dall’accorpamento in un unico ente delle Camere di Commercio di Savona, Imperia e La Spezia per la promozione di “Ligurian Riviera” il progetto che ha come obiettivo il consolidamento e lo sviluppo dell’economia turistica del territorio.

Blue Lime si occuperà del coordinamento e del supporto alla definizione della strategia di content e social media marketing.

La campagna consiste nella veicolazione, tramite i canali social istituzionali di “Ligurian Riviera”, di dieci mini-clip video della durata di un minuto ciascuno dedicati al racconto delle diverse attività che si possono svolgere in totale sicurezza durante un soggiorno in riviera, illustrando la poliedricità del territorio e la diversità dei target che possono usufruire delle numerose esperienze offerte dalla Riviera.

“Il raggiungimento di quest’ultimo risultato - afferma Umberto Paolo Frascerra, Ceo Blue Lime - è un’ulteriore conferma per quanto riguarda la nostra identità aziendale, che negli ultimi anni si sta posizionando in maniera sempre più efficacie al fianco delle realtà territoriali per una promozione funzionale e coinvolgente, soprattutto per quei settori che riteniamo fondamentali per lo sviluppo, non solo di aree circoscritte, ma di tutto il Paese. Sia il turismo, sia la cultura necessitano di un forte sostegno tecnologico e comunicativo. Blue Lime ha tutte le competenze e l’expertise adeguati per rendere sempre più competitiva la percezione del nostro territorio”.