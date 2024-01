Life chiude il 2023 con un fatturato di oltre 7 milioni di euro e una crescita del 25%

Life, agenzia di comunicazione integrata e indipendente con base a Bologna, ha registrato un 2023 all’insegna della crescita sia per fatturato, che per numero di clienti attivi e dipendenti assunti.

“La società”, si legge nel comunicato, “ha chiuso l’anno registrando un aumento del +25% per quanto concerne il fatturato, un parco clienti attivi che ha raggiunto le 45 unità e un organico composto da 50 persone dipendenti, risorse che lavorano 100% in smart working da tutta Italia”. Secondo quanto ricostruito da Engage, il fatturato dell’agenzia dello scorso anno supera i 7 milioni di euro.

“Da quarant’anni, Life è una realtà fortemente indipendente che si è fatta spazio fuori dalle logiche di mercato, garantendosi un’autonomia di gestione che ha permesso una forte spinta verso la crescita costante”, spiega Alberto Tivoli, Amministratore Unico di Life. “Il 2023 ha segnato per Life un incremento importante sia a livello economico sia di sviluppo new business e sui clienti in essere. Questo ha permesso di aumentare anche il numero di risorse fondamentali per lavorare su tutti i progetti in maniera trasversale ed integrata all’insegna dell’innovazione”, e continua, “un anno di crescita e consolidamento per Life che si distingue sul mercato per essere da sempre una società sana ed indipendente, 100% italiana, in un settore fortemente competitivo e presidiato quasi esclusivamente da società internazionali o partecipate”.

Nel 2023, inoltre, la società ha annunciato Life Health, la nuova Business Unit specializzata nella realizzazione di contenuti per i brand che intendono integrare i concetti di salute e wellbeing in un asset importante della propria comunicazione: comitati scientifici, medici e ricercatori si uniscono a strategist e copywriters specializzati dando vita ad un gruppo di lavoro dalle competenze diversificate, capace di combinare scienza, creatività e strategia per creare contenuti di valore sui temi della salute e del benessere, aiutando i propri clienti a giocare un ruolo significativo nel trasmettere uno stile di vita più salutare.

“Per Life”, fa sapere l’agenzia, “si apre un 2024 ricco di nuove sfide ed importanti novità, che vedrà la società impegnata a festeggiare con un calendario di appuntamenti e notizie i suoi primi 40 anni”.