Lesaffre Italia sceglie Expansion Group per la comunicazione

Lesaffre Italia, azienda attiva nel campo dei lieviti e dei prodotti per la fermentazione, ha scelto, a seguito di una gara che ha coinvolto quattro agenzie, Expansion Group per la comunicazione.

L’agenzia guidata da Giorgio Piccioni affiancherà il cliente a 360° con un contributo strategico, creativo e produttivo: si occuperà di tutte le attività di comunicazione Atl e Btl e della realizzazione dei packaging. Le sue unit seguiranno anche le attività di ufficio stampa e di social management, la gestione del sito web e l’ideazione e realizzazione di campagne adv on e offline, rivolte sia al target B2B che B2C.

“La proposta presentata da Expansion Group ha soddisfatto pienamente le nostre esigenze di comunicazione”, ha spiegato Elisa Marconi, Marketing Manager di Lesaffre Italia “e siamo davvero contenti della nostra scelta”.

Lesaffre Italia produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica. Sebbene l’azienda abbia il suo core business nella produzione e vendita di prodotti destinati a pasticcieri e professionisti della panificazione, è nota al consumatore finale grazie a Lievital, cubetto di lievito fresco.

La vocazione industriale dell’azienda si manifesta in particolare con la presenza di più di 40 Baking Center nel mondo, strutture per la panificazione industriale in cui clienti e partner hanno la possibilità di condurre test produttivi, consentendo a Lesaffre di sviluppare nuove soluzioni su misura. E proprio il Baking Center di Lesaffre Italia avrà presto un ospite d’eccezione: Déborah OTT, World Master Baker 2018, che il 7 e 8 maggio sarà la protagonista di un corso gratuito riservato ai professionisti della panificazione dal titolo “Viennoiseries & Pains Spéciaux”.