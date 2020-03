Caffeina si è aggiudicata la gara per l’ideazione e la gestione di un nuovo progetto per Kinder Cioccolato.

Si tratta di Pigiama Klub, community digitale che, generare punti di contatto e di interazione con i consumatori della marca, ha l’obiettivo di aiutare i genitori a creare momenti di condivisione con i propri figli.

Lanciato a inizio 2020 con la prima consumer experience, Pigiama Klub presidia il territorio del pigiama party: un’occasione di aggregazione di cui Kinder Cioccolato si fa ispiratore e semplificatore partendo da una digital experience per supportare i genitori in tutte le fasi organizzative e di intrattenimento dei bambini in questo momento di divertimento.

Kinder Cioccolato permette a tutti i genitori di scegliere un tema per il proprio pigiama party, e accedere così a contenuti speciali per accompagnare il genitore nell’organizzazione della festa: dall’allestimento, alla colonna sonora, dalle idee per intrattenere i piccoli ospiti alla realizzazione della gift bag a tema.

In particolare, Caffeina si è occupata della progettazione strategica ricostruendo le journey di diverse tipologie di consumatori per definire il perimetro del servizio, i contenuti, la comunicazione e i touchpoint dell’esperienza complessiva. Un approccio che ha permesso così all’agenzia di supportare Kinder Cioccolato a 360°: dalla costruzione del nuovo brand alla progettazione dell’esperienza, dall’ideazione di tutte le componenti creative alla produzione originale di ogni singolo contenuto.

Pigiama Klub è supportato da una campagna di lancio con una comunicazione digitale e social con uno spot video da 15″, con idea e creatività di Caffeina, e produzione a cura di Caffeina Studios.

“Pigiama Klub è un esempio di come pensiamo si faccia marketing nel 2020: la creazione di esperienze che impattano la vita delle persone grazie a servizi e contenuti di cui sentono il bisogno – spiega Tiziano Tassi, CEO di Caffeina – Questo succede quando, grazie alle nostre consumer journey, riusciamo a mappare la vita reale dei nostri consumatori per progettare nuovi momenti d’incontro e di esperienza con i brand. È così che le marche vanno oltre la passività del singolo messaggio, e diventano coinvolgenti, interattive ed esperienziali come nel caso di Kinder Cioccolato.”

La campagna di lancio è online da fine gennaio e proseguirà con i formati display e prevede un nuovo flight a marzo 2020.

