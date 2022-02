Johannes Fratelli firma l'advergame per il lancio della Volkswagen Taigo

L’obiettivo è promuovere il drive to store in tre degli show room della concessionaria Fratelli Giacomel in Lombardia

Johannes, social live agency specializzata nello sviluppo di tecnologie per eventi e di soluzioni digitali, quali tool online customizzati, realtà aumentata e filtri per i social, advergame e video content, è stata scelta dalla concessionaria Fratelli Giacomel per la realizzazione di un gioco interattivo brandizzato in occasione del lancio della nuova Volkswagen Taigo. L’advergame, denominato “Taigo Experience”, è stato sviluppato dal team della unit Playgamez, che si occupa di sviluppo e design di soluzioni gaming brandizzate.

L’obiettivo è quello di promuovere il drive to store in tre degli showroom del dealer del Gruppo Volkswagen situati in Lombardia, dove durante il weekend è possibile scoprire e conoscere la nuova auto, e di creare engagement per gli utenti, sia online sia offline. Il videogame è infatti fruibile tramite web app, con un link dedicato o con la scansione di un QR code all’interno dei tre saloni e presso gli stand di esposizione in Piazza Ducale a Vigevano e in Piazza della Minerva a Pavia.

Il gioco, attivo dal 15 al 27 febbraio, consiste in una corsa durante la quale il player, allo scattare del verde del semaforo, inizia a guidare la nuova Taigo lungo un circuito cittadino, dove deve evitare alcuni ostacoli, come pneumatici, barriere e coni segnaletici, e compiere dei piccoli salti per riuscire a prendere tutte le monetine d’oro brandizzate Volkswagen.

Una volta raggiunto il traguardo, al fine di agevolare il drive to store, Johannes ha implementato una schermata finale che invita gli utenti a scoprire la nuova Taigo segnalando i tre saloni di Assago, Vigevano e Cava Manara, su ognuno dei quali è possibile cliccare per ottenere le indicazioni stradali tramite Google Maps, così da raggiungerli più facilmente.

La comunicazione di “Taigo Experience” è stata supportata da una Dem dedicata al lancio dell’auto con il link al gioco e da una campagna erogata sui social, attività in carico a Fratelli Giacomel.

I commenti dei manager

“La scelta di realizzare un gioco personalizzato è dovuta al forte desiderio di creare un’esperienza interattiva tra la nuova Volkswagen Taigo e il suo target, giovane e smart. In qualità di Urban Mobility Hub, cerchiamo di rendere la nostra realtà un luogo esperienziale dove poter informare gli utenti in modo innovativo, proponendo soluzioni originali e ad alto tasso di engagement”, dichiara Paolo Damaschi, Responsabile Commerciale Vendita Volkswagen per Fratelli Giacomel.

“Non è la prima volta che collaboriamo con Fratelli Giacomel e ci rende fieri il fatto che abbiano voluto di nuovo affidarsi alle nostre competenze e professionalità”, commenta Vittorio Castelli, Chairman & Co-founder di Johannes. “Playgamez è nata da appena cinque mesi e il team ha già lavorato con successo su numerosi progetti. Quello che abbiamo appena realizzato per il lancio della nuova Taigo ci ha dato ulteriore conferma che il gaming oggi è un ottimo strumento che genera non soltanto un alto livello di ingaggio per l’utente, sia online che onfield, grazie ad alcune attivazioni, come QR code, ma anche drive to store, in questo caso, o to e-commerce”.