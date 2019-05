Il nuovo logo di Intergic

In occasione del decimo anniversario della sua nascita, Intergic, digital solution provider che offre soluzioni tecnologiche innovative per l’e-commerce e il digital marketing, presenta la nuova identità visiva sviluppata in collaborazione con IED Torino.

La partnership con l’Istituto Europeo di Design ha visto lo sviluppo di un progetto che ha coinvolto gli studenti del 3° anno del Corso triennale di Graphic Design, nella realizzazione del nuovo logo Intergic.

La società nasce nel 2009 con l’obiettivo di selezionare le migliori tecnologie in Europa e nel mondo per adattarle alle necessità e alle dinamiche del mercato italiano. Nei 10 anni di attività, l’azienda ha introdotto nel panorama nazionale oltre 30 tecnologie e soluzioni d’avanguardia grazie ad un esperto network di professionisti. Il digital solution provider ha registrato, inoltre, performance di rilievo anno dopo anno, raddoppiando i dipendenti e confermando una crescita di due cifre percentuali negli ultimi tre anni.

Il rebrand di Intergic si posiziona nell’ottica di riaffermazione dei valori aziendali per sottolineare il ruolo del digital solution provider all’interno di un ecosistema digitale in continua evoluzione. Negli anni, Intergic si è aperta verso nuovi mercati, andando oltre il mondo dell’ecommerce e del digital marketing (settori in cui l’azienda ha fatto da apripista e pioniere), affermandosi inoltre nel fintech e nei pagamenti digitali. Attualmente, Intergic fornisce soluzioni innovative e disruptive che impattano e coinvolgono IoT, supply chain, cyber security, geolocalization e industria 4.0.

La nuova mission di Intergic in questo contesto si riassume nel payoff “Welcome to the first choice”, con il duplice obiettivo, da un lato, di accompagnare le aziende nel processo di selezione e adozione di strumenti per l’innovazione del business, dall’altro di continuare ad ampliare il proprio portfolio per rendere lo scenario digitale italiano competitivo a livello internazionale.

Per 10 anni il logo dell’azienda è stato rappresentato da una freccia stilizzata, più stretta all’estremità sinistra e più larga in quella destra. La freccia, idealmente, partiva dai paesi europei in cui Intergic osservava e selezionava le nuove tecnologie per poi farle atterrare in Italia, caricandosi e irrobustendosi con il know-how e l’expertise che negli anni i collaboratori di Intergic hanno acquisito, oltre ai servizi locali offerti.

Oggi la brand identity viene rappresentata attraverso un pittogramma formato da due parentesi angolari appuntite che racchiudono il nome dell’azienda e che vogliono rappresentare Intergic come il contenitore di tutte le tecnologie che negli anni ha introdotto sul mercato e che continua a ricercare e a far sviluppare nel nostro Paese. I due lati aperti trasmettono invece l’apertura e la versatilità della società oggi: una realtà che si espande e apre i propri orizzonti a livello mondiale e a nuovi settori.

Non varia invece il colore bandiera, il verde, che viene reso più vivido dall’aggiunta di una punta di blu, per richiamare il senso di freschezza, fiducia e sicurezza che Intergic da sempre incorpora. Verde, simbolo delle sue origini altoatesine e di alcuni valori portanti e irrinunciabili dell’azienda che non cambiano rispetto al passato.

«Dopo 10 anni di attività, l’azienda si è evoluta tenendo il passo con l’ecosistema digitale. Abbiamo quindi deciso di festeggiare il nostro 10° anniversario regalandoci una veste nuova, più in linea con i valori odierni e che guarda al futuro. Siamo quindi entusiasti di presentare il nuovo logo di Intergic realizzato in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design di Torino», aggiunge Marino Casucci, Ceo di Intergic. «Ringraziamo lo IED e i suoi studenti che hanno colto appieno i valori aziendali e tradotto fedelmente nel nuovo logo la nostra mission».

La nuova immagine coordinata di Intergic è stata presentata in occasione della XIV edizione del Netcomm Forum.

«Questo potrebbe essere definito il nostro “anno zero”, in cui usciamo davvero allo scoperto e mettiamo nero su bianco i nostri valori e la nostra mission: accompagnare le aziende nel processo di selezione e adozione di strumenti per l’innovazione del loro business, continuando ad ampliare, al contempo, il nostro portfolio con tecnologie per rendere lo scenario digitale italiano competitivo a livello internazionale», ha dichiarato ancora Casucci. «Da italiano nato e cresciuto all’estero, ho sempre sentito la necessità di esaltare il valore del nostro Paese e sono profondamente coinvolto nel processo di selezione per l’offerta di strumenti che permettano al potenziale dell’Italia di esplodere».