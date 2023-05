Initiative allarga il management team italiano e presenta il nuovo posizionamento Fame & Flow

Allargamento del board italiano e nuovo posizionamento strategico per Initiative.

Seguendo l’onda della crescita e dello sviluppo che hanno caratterizzato gli ultimi anni, si legge nella nota stampa, l’agenzia media parte di IPG allarga il suo management locale accogliendo Annarita Alberico e Claudio Nencioni, rispettivamente nel ruolo di Agency Development Director e Business Transformation Director.

In particolare, Annarita Alberico avrà come sfida quella di concentrarsi sullo sviluppo dell’agenzia individuando opportunità di prospecting, lavorando in ottica di accelerazione e trasformazione nell’area del client management; Claudio Nencioni si occuperà invece di sviluppare l’offering VAS e soluzioni data driven, con particolare focus su Audience, Full funnell performance e Advanced Modelling.

Annarita e Claudio arricchiscono così il board di direzione di Initiative, che insieme ad Enrico Girotti, Managing Partner, Strategy and Growth, Beatrice Tisot, Managing Partner, Client Advice Management, e Roberta Ferri, Sr Director, Digital & Operations Lead, lavorano a diretto riporto del Ceo Andrea Sinisi.

Il nuovo posizionamento Fame & Flow di Initiative

Ma le novità annunciate da Initiative non finiscono qui: l’agenzia media lancia anche il suo nuovo posizionamento Fame & Flow, recentemente promosso dal network a livello internazionale e locale.

Fame & Flow rappresenta l’evoluzione dell’approccio Cultural Velocity di Initiative. La promessa dell’agenzia è “guidare i brand verso la crescita attraverso la valorizzazione delle dinamiche e attivazioni che creano relazione di valore e generano brand Fame, senza tralasciare la capacità di attivare un Flow di iniziative più fluide che comprendono media, contenuti ed esperienze e guidano alla conversione”, dichiara l’agenzia nella nota stampa.

Un circolo virtuoso ininterrotto Fame & Flow, dunque, che riporta in primo piano gli obiettivi che il media ha sempre avuto: mettere in contatto persone e marche, aiutandoli a costruire una relazione di valore attraverso un nuovo posizionamento, un nuovo modo di lavorare e una squadra di direzione che si arricchisce.