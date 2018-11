Imille cresce con Matteo Roversi, nuovo direttore dell’area Design &Innovation

Matteo Roversi

Dopo il recente ingresso di tre nuove risorse, Imille continua a investire nella crescita del team e annuncia la nomina come direttore dell’area Design & Innovation di Matteo Roversi, il quale, contestualmente, diventa partner dell’agenzia creativa digital guidata da Paolo Pascolo.

Un solido background in ambito comunicazione, Roversi è anche fondatore di Nevergiveapp, nata nel 2012 come factory di applicazioni mobile e poi diventata uno studio indipendente focalizzato su Branding e UX design. Una decisione, quella di puntare su di lui, perfettamente in linea con la mission di Imille, ossia far dialogare marche e persone spingendo tecnologia e design oltre il limite.

«Tecnologia e design sono le due anime che guidano l’innovazione in Imille», dichiara Matteo Roversi. «La tecnologia trasforma la realtà rendendola più malleabile; il design plasma questa realtà aggiungendo valore ai prodotti, ai servizi, alla società e all’ecosistema creando l’innovazione. Se la tecnologia ha disintegrato per sempre il mondo per come lo conoscevamo, il nostro compito è quello di ridisegnarlo: per come vorremmo che fosse, per esprimere al meglio tutte le sue potenzialità. È a partire da questa idea che lavoriamo con i nostri clienti: li aiutiamo a connettersi con la loro audience attraverso tecnologia e design, con idee nelle quali possano riconoscersi e costruire il loro futuro».