Imille dichiara di aver registrato nel primo semestre del 2019 una crescita del 105% di fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di prevedere una chiusura dell’anno a 8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 5 milioni del 2018.

Un risultato su cui hanno influito, secondo la società, le novità degli ultimi mesi: l’apertura di una sede a Madrid, la creazione di un’area dedicata allo storytelling, la crescita del team con giovani talenti specializzati in Content Design, User Experience e Social Media Management, l’acquisizione di clienti di livello internazionale, come Mail Boxes Etc.

Dopo il rebranding di fine 2018, l’agenzia guidata da Paolo Pascolo ha intrapreso un percorso di diversificazione, posizionandosi, dopo 15 anni di attività, come partner creativo e strategico per aziende come Barilla, Boehringer, Cameo, Carlsberg, Enel, Google, per citarne alcuni.

L’agenzia ha annunciato, inoltre, la promozione di Pietro Spagnolo al ruolo di Tech & UX Director della sede di Roma e l’arrivo, entro l’anno, di dieci nuove figure nelle varie aree.

“Uno dei nostri slogan è think deep, move fast – ha dichiarato il Ceo, Paolo Pascolo. – Anzi, più che uno slogan è una vera e propria filosofia. Crediamo che per avere successo in questo mondo non basta soddisfare i clienti. Bisogna avere una propria visione e metterla quotidianamente in atto. Credo che i dati degli ultimi anni confermino che stiamo facendo le scelte giuste”.