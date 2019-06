Hilti sceglie Secret Key per digital marketing e community management

Hilti SPA ha scelto, a seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie, Secret Key Web Agency per digital marketing e community management.

L’agenzia affiancherà la multinazionale sul fronte search marketing, social advertising, social media marketing, data intelligence e community management in Italia, Romania, Bulgaria, Grecia, Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia, Israele.

Con oltre 120 sedi diffuse in tutto il mondo, più di 28.000 dipendenti e ben 72 stores monomarca solo in Italia, il gruppo Hilti è uno dei brand più noti nel campo dell’edilizia per i professionisti del settore delle costruzioni. L’obiettivo di Hilti consiste nell’incrementare brand awareness, vendite e-commerce e retail, performance dell’ecosistema social relativamente ad engagement, fan base e customer care.

Le operazioni di marketing e comunicazione gestite da Secret Key, dedicate per il momento all’Italia e alla Romania, sono già cominciate nei primi mesi del 2019 e in futuro verranno estese anche per gli altri Paesi della region E4 (Bulgaria, Grecia, Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croatia, Slovenja, Israele).

Lo storytelling Hilti punta a consolidare la relazione con utenti e clienti, attraverso campagne cross media che seguono l’intero customer journey.

Sul fronte social media, Secret Key si occuperà di gestire a 360° i profili social dell’azienda definendo il piano editoriale, realizzando creatività e copy di post e stories, occupandosi delle attività di sponsorizzazione e reportistica. L’agenzia gestirà anche la responsabilità del community management, con l’obiettivo di migliorare la customer experience attraverso un supporto tempestivo ed efficiente.

Al social media management e al paid advertising multicanale – sviluppato su Google Ads, YouTube, Facebook Ads e Linkedin Ads sfruttando anche segmenti di retargeting, pubblici personalizzati e pubblici simili – sarà inoltre affiancato un sistema di Web Analytics collegato alla business intelligence dell’azienda.

“Con Hilti condividiamo il focus costante su ricerca e innovazione e siamo felici di essere partner strategici di uno dei top players del mercato dell’edilizia a livello mondiale” dice Enrico Ferretti, founder e Ceo di Secret Key Web Agency. “Nella gara internazionale siamo riusciti a imporci grazie a una digital strategy che il cliente ha giudicato come la più evoluta, completa e orientata alla performance. Per la nostra agenzia questo incarico è motivo di orgoglio ma anche una grande sfida, che mette in gioco a 360° l’expertise di tutto il team e – soprattutto – che servirà a validare ancora una volta il nostro modo di fare Digital Marketing al 100% data driven e ROI based”.