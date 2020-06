H-Farm sigla una partnership con Storeden per l’ecommerce

Storeden, software house veneta degli ecommerce in cloud, sigla una partnership con la piattaforma di innovazione H-Farm.

Storeden consente alle aziende di realizzare un ecommerce professionale sincronizzato con i migliori marketplace (la piattaforma è integrata con Amazon, Ebay, Instagram e Blomming, solo per citarne alcune) ed è già integrata con i Facebook Shops.

I virtù dell’accordo, H-Farm proporrà ai propri clienti la struttura informatica di Storeden. Le due società così lavoreranno assieme con l’obiettivo di traghettare le aziende italiane nel mondo della vendita online offrendo un pacchetto di soluzioni integrate non solo a chi vuole aprirsi al mercato digitale ma soprattutto a tutte le aziende che devono cambiare le proprie piattaforme ecommerce per obsolescenza o per migliorarne le funzionalità.

“In questa fase così complessa, le PMI italiane sono ormai diventate consapevoli che una loro presenza online è fondamentale per rimanere competitive e restare al passo con la trasformazione digitale, che ha subito una forte accelerazione in questi mesi, come testimonia la crescita impetuosa delle vendite online. Come H-FARM siamo da sempre molto attenti ai temi della Digital Transformation e la nostra divisione Enabling Solutions offre un intero ecosistema di soluzioni innovative integrate con l’ecommerce”, dice Fabio Carraro, Head della divisione di H-FARM, Enablig Solutions. “Questa collaborazione rappresenta per noi un valore aggiunto e rispecchia la capacità del nostro territorio di fornire soluzioni innovative e consulenza all’avanguardia nel digitale”.

“Siamo orgogliosi di questa partnership, che di fatto crea una “Sile Valley” dell’innovazione nel cuore del Veneto, precisamente nel Trevigiano, tra Villorba e Roncade, dove rispettivamente abbiamo sede noi e H-Farm”, dice Marco Orseoli, Head of Partnership per Storeden. “Il Veneto adesso è un punto di riferimento internazionale per gli ecommerce, che sono colonna portante dell’economia del futuro. Le innovazioni e le rivoluzioni non nascono più nei capannoni o nelle industrie, si fanno on line”.

Uno dei vantaggi competitivi della piattaforma è collegato alla facilità di acquisto. Dopo aver realizzato il proprio sito ecommerce, le aziende potranno attivare con pochi click una soluzione di pagamento che consentirà loro di offrire anche PayPal e le carte (credito, debito e prepagate). Tramite l’account PayPal su piattaforma Storeden è infatti possibile ricevere pagamenti attraverso ogni tipo di carta, e con circuiti locali di diversi paesi a livello globale, ogni paese avrà a disposizione i migliori metodi di pagamento locali già integrati attraverso la tecnologia Smart Payment Button di PayPal.