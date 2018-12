Helitaly: decolla il progetto Search Marketing globale di Cepar Digital Agency

Il 2018 si conferma essere un periodo di crescita per Helitaly, con il raggiungimento della quota di mercato del 20% del segmento trasporto passeggeri erogati annualmente da compagnie private sul territorio nazionale.

Nata come startup nel 2014, Helitaly è una realtà voluta dall’imprenditore Mauro Turchetti che si è affermata sul mercato luxury come leader nel settore dei voli in elicottero su misura, attraverso un’attività mirata ad offrire esperienze emozionali turistiche e di business transfer sul territorio italiano.

Il successo del 2018 è maturato negli anni attraverso la partnership con Cepar Digital Agency, che ha sviluppato e consolidato un progetto di Seo globale portando l’azienda ai primi posti nei principali motori di ricerca in tutto il mondo, e occupandosi anche del rifacimento completo del sito web con una forte attenzione alla UX e al funnel di conversione.

Attualmente il progetto conta centinaia di keyword in prima pagina sui motori Google.com, Google.co.uk e Google.it; molte di queste keyword sono inoltre premiate in Featured Snippet (posizione zero) per contenuti particolarmente informativi sulle pagine di transfer erogati da Helitaly. L’indice del risultato raggiunto, si legge nella nota, è identificato nelle oltre 1.700 lead generate negli ultimi 10 mesi in 85 Paesi.

“È una collaborazione che si conferma in un anno particolarmente importante”, dichiara Turchetti, Ceo di Helitaly, “il 2018 ha segnato l’apertura di nuovi mercati interessanti – uno tra tutti quello dei Paesi del Golfo – e il potenziamento di mercati già attivi, come USA, Regno Unito e Russia. Apprezziamo molto il taglio custom-made del progetto che Cepar Digital Agency ci ha proposto e il fatto che copra sia le nostre esigenze di awareness/engagement, che di business development. La rinnovata attività con Cepar Digital Agency sta portando ad un miglioramento nel grado di redemption delle lead generate, dimostrato da un sensibile e costante incremento dei voli effettuati dalla nostra società in questo anno rispetto al precedente (la crescita media mensile si attesta intorno al 35%)”.

Andrea Poretti, Ceo di Cepar Digital Agency, sottolinea i risultati raggiunti rilanciando gli obiettivi fissati per i prossimi mesi sul progetto: “La sfida con il nuovo sito Helitaly, da luglio online, è mantenere un tasso di conversione molto alto, dell’8-10%, riducendo i costi di acquisizione e migliorandone la redemption grazie ad una gestione automatizzata in tempo reale dei bid su CPC e a una nuova modalità di gestione delle lead, che si sviluppa attraverso un articolato flusso di triggered mail e termina con il pagamento online del volo stesso, comportando una maggiore profilazione delle lead nel funnel di acquisizione”.