H48 firma un innovativo progetto digitale per il lancio del nuovo Stracchino Cremoso di Vallelata

H48, partner di riferimento per il digitale di Vallelata da inizio 2020, ha firmato un progetto tutto digitale dedicato al nuovo Stracchino Cremoso.

A distinguere questo progetto è stato l’uso dell’ASMR, format innovativo incentrato sulle sensazioni audio visive generate da un video-contenuto. Vere e proprie esperienze sensoriali, che attirano milioni di persone nel mondo.

L’ASMR nella comunicazione Vallelata

Per trasmettere la cremosità e la freschezza del nuovo Stracchino Cremoso, quindi, è stato scelto un espediente creativo insolito, sfruttando un trend in forte crescita tra il grande pubblico, che lo coinvolgesse in un vero e proprio percorso di gusto. Una tecnica di registrazione speciale come l’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), perfetta per “gustare” a distanza lo stracchino.

Mediante stimoli visivi e uditivi, viene infatti suscitata negli spettatori una “risposta sensoriale apicale autonoma”, ossia una sensazione di intenso gradimento accompagnata da un lieve formicolio in diverse parti del corpo. Un brivido di golosità e naturalezza da condividere con tutti i follower.

“La ricerca dell’innovazione ci porta a sperimentare continuamente linguaggi differenti e nuove modalità di comunicazione”, spiega Pasquale Ascione, Ceo di H48. “L’ASMR è un ottimo esempio di un trend digitale, che conta milioni di appassionati in tutto il mondo. Tra i primi in Italia, l’abbiamo applicato al mondo food insieme a un brand d’eccezione come Vallelata, generando curiosità e sorpresa negli utenti e innovando il modo di fare comunicazione della category”.

L’attività ha previsto il coinvolgimento di 3 delle ASMR Artist più seguite dalla community italiana, le influencer, Sara ASMR, Fairy ASMR e Sasha ASMR che hanno raccontato attraverso i suoni, diversi abbinamenti di prodotto, suscitando l’interesse di migliaia di follower.

Partner editoriale, Cookist

Partner editoriale della campagna è stato Cookist di Ciaopeople, attraverso 4 pubblicazioni sul suo canale Facebook e Instagram e l’implementazione di una category dedicata sul proprio sito dove leggere tutti i dettagli dell’operazione, fruire i video e scoprire una serie di curiosità sul prodotto.

La campagna ha avuto una visibilità davvero rilevante, registrando oltre di 10 milioni di views totali.

“Abbiamo deciso di sperimentare questo nuovo approccio comunicativo con Vallelata, la nostra marca più sensoriale e legata al mondo del piacere - dice Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Formaggi -, cogliendo l’opportunità del lancio del nuovissimo stracchino, un prodotto caratterizzato da una consistenza piena e avvolgente, particolarmente appagante: il risultato è il coinvolgimento dei consumatori in un’esperienza di gusto “sonoro” che trasmette tutta la bontà e la cremosità del nuovo nato nella famiglia Vallelata”.