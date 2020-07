Inmediato Mediaplus, la fondatrice e Presidente Sandra Grifoni lascia l’agenzia

Sandra Grifoni

Sandra Grifoni, fondatrice e Presidente di Inmediato Mediaplus, ha terminato la sua collaborazione con l’agenzia parte del Gruppo Serviceplan. Grifoni, che era stata responsabile del lancio della struttura sul mercato e aveva contribuito alla nascita e allo sviluppo della collaborazione con il gruppo Serviceplan, si dedicherà a nuove sfide professionali.

“Sandra è l’anima e la storia di quest’agenzia nonché una tra le professioniste più conosciute ed affermate del nostro mondo. Personalmente ho apprezzato, oltre alla sua competenza e determinazione, il suo prodigarsi per un ambiente lavorativo sempre adeguato alle esigenze dei collaboratori e per aver creato una cultura aziendale fatti di collaborazione, entusiasmo e solidarietà”, ha commentato Vittorio Bucci, AD di Inmediato e Partner Serviceplan.

“La trasformazione compiuta dall’agenzia negli ultimi tre anni è frutto della collaborazione tra i fondatori e il nuovo management. In questo senso, il ruolo di Sandra è stato fondamentale, tanto quanto la sua visione aperta e inclusiva. Sandra ha accompagnato l’agenzia nel suo nuovo corso, più digitale e data driven, anteponendo il futuro delle persone e dell’agenzia a sé stessa. Per questo la ringrazio: sarebbe bello se altri imprenditori fossero così attenti al loro “dopo”!”, aggiunge Giovanni Ghelardi, Partner e CEO del Gruppo.

Raffaella Gallozzi nominata Media Owners Relationship Director

Contestualmente all’uscita di Sandra Grifoni, Inmediato Mediaplus annuncia l’ingresso di Raffaella Gallozzi come Media Owners Relationship Director. Gallozzi, che vanta una esperienza pluriennale che l’ha vista ricoprire ruoli manageriali in Vodafone e poi in varie società del gruppo, si occuperà di sviluppare i progetti di partnership con editori e concessionarie e sviluppare sistemi di benchmark e automazione dei processi di information.

Sul fonte del business, IM Mediaplus conclude un primo semestre positivo nonostante il Covid, grazie alle recenti acquisizioni e alle categorie merceologiche dei clienti in portafoglio. “Vediamo i primi, timidi, segnali di ripartenza nonostante le nostre caratteristiche e lo splendido 2019 ci abbiano fatto sentire solo in parte l’effetto della crisi. Non abbiamo mai smesso di investire sui nostri collaboratori e sullo sviluppo dell’organizzazione. L’ingresso di Raffaella va in questa direzione ed è solo uno dei tasselli del potenziamento strutturale che intendiamo portare avanti anche nei prossimi mesi”, conclude Bucci.