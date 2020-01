Gaetano Contento

Il gruppo turistico-alberghiero Greenblu, che oggi gestisce alberghi, resort e spa in Basilicata – tra Marina di Pisticci, Policoro e Matera, oltre che in Puglia e Salento, ha scelto, dopo una gara, Never Before Italia per i servizi di comunicazione e digital marketing. L’agenzia è stata scelta, spiega la nota stampa, per la formula proposta che unisce marketing, Salesforce Crm, automation e content management per poter produrre conversioni di valore.

“Siamo orgogliosi di aver centrato questo importante risultato, che premia la nostra costante ricerca e studio sul digital marketing. Tanti brand si stanno aprendo alla trasformazione digitale e chiedono la nostra consulenza per poter avviare progetti completi e omnichannel”, ha spiegato Gaetano Contento, Ceo di Never Before Italia.

“Le aziende necessitano di strumenti che consentano di prendere decisioni migliori in minor tempo, per rispondere al bisogno di chiarezza e sicurezza causato dallo stress decisionale a cui sempre più imprenditori e manager sono soggetti. È possibile andare oltre l’intuito solo attraverso sistemi che connettano input analitici e output strategici, dando indicazioni chiare e non opinabili.

Sistemi che guidino le imprese attraverso la via strategica più corretta e più efficace, senza sprecare risorse. Questo è un tempo propizio per cambiare, il business ha bisogno di consapevolezza e soprattutto di dati che si trasformino in nuova energia cinetica di valore”, ha concluso Contento.

Never Before Italia interverrà il 13 febbraio alla prossima edizione della BTO2020 presentando il panel: Marketing Scientifico, CRM e Automation, come i dati producono conversioni di valore.