Fujifilm Italia sceglie UM per la campagna natalizia della fotocamera instax

Coinvolte nel progetto anche le altre business unit di IPG: Matterkind per il programmatic, Reprise per i social e Rapport per la parte di OOH e DOOH

UM, agenzia media del gruppo Mediabrands, allarga il suo portfolio clienti grazie all’ingresso di Fujifilm Italia, che opera sul mercato italiano con soluzioni integrate e prodotti destinati ai settori Imaging Solution, Optical Devices, Graphic Systems, Medical Systems, Recording Media e Life Sciences.

L’assegnazione diretta ha già dato vita a una campagna, attualmente live, volta a sostenere la gamma instax, fotocamere e stampanti istantanee di piccolo formato, pratiche, compatte e tecnologiche.

La campagna, partita nei primi giorni di novembre, coordinata da UM, ha l’obiettivo di sostenere awareness e consideration del brand instax, grazie a una pianificazione digital, per intercettare il target specifico del brand, e all’affissione per allargare l’audience, stimolando l’acquisto. Accanto alla campagna di awareness e consideration, è partito “Instant Win”, un concorso 100% digital, con lo scopo di incentivare l’acquisto di prodotti Instax, attraverso il meccanismo “vincita istantanea”.

Matterkind, per la parte di programmatic, Reprise per la porzione social e Rapport per la parte di OOH e DOOH, sono le business unit IPG coinvolte nel progetto.

Il commento dei manager

Marika Gherardi, Marketing & Communication Manager Electronic & Photo Imaging, afferma: “In Fujifilm crediamo fermamente nel potere della fotografia che sa catturare e preservare i ricordi per anni: ogni scatto racconta una storia unica. Fujifilm è attiva nei settori fotografico, ottico, medicale, life science e stampa industriale. Attraverso tecnologie di alta gamma, offriamo prodotti e servizi di altissima qualità che contribuiscono alla promozione della cultura, della scienza, della tecnologia e dell’industria, nonché una maggiore tutela della salute e dell’ambiente nella società. Il nostro obiettivo primario è contribuire a valorizzare la qualità delle persone a livello mondiale”.

Carlo Messori Roncaglia, CEO UM Italy commenta: “Per noi il 2021 è un anno positivo, stiamo raccogliendo quanto abbiamo seminato grazie al lavoro di tutti i nostri team. Fujifilm entra a far parte della famiglia di UM Italia e per noi è motivo di orgoglio. Per la sua tipologia di business e target, è un cliente molto sfidante per l’approccio, per il target e assolutamente in linea con il nostro posizionamento Futureproof”.