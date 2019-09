Nooo Agency è l’agenzia digitale di Fischer Italia

Non servono molte introduzioni a fischer, il suo nome parla da sé: azienda leader nel settore di prodotti e sistemi di fissaggio ad uso civile ed industriale , fu fondata da Artur Fischer in Germania nel 1948.

Ora con i suoi prodotti e le sue filiali è presente in tutto il mondo. La consociata più grande si trova proprio qui, in Italia, la quale ha deciso di affidare le attività di digital marketing a NOOO Agency. L’azienda è una delle più note realtà nel settore dell’edilizia che si è affermata negli anni come specialista per l’ancoraggio strutturale, offrendo una vasta gamma di prodotti d’alta qualità per risolvere ogni problema di fissaggio.

Ma come trasmettere l’impegno e la qualità dei prodotti fischer anche nei social media? Un ambiente in cui ogni interesse trova il suo spazio, ma dove è necessario che il contenuto abbia valore, stimoli engagement e non sia una mera descrizione di prodotto. Ed è qui che è entrata in campo NOOO Agency, all’idea di parlare di tasselli, resine e staffaggi non si è tirata indietro e si è immersa completamente nel mondo fischer.

E come spesso accade è nella produzione di contenuti su un tema dei più insospettabili che si riesce a notare la vera forza creativa di un’agenzia. Fischer afferma che: “L’agenzia si distingue fra i nostri partner per creatività, professionalità, rispetto dei tempi e uno staff sempre disponibile ad intervenire per ottimizzare la programmazione dei lavori”. Infatti NOOO Agency ha proposto delle rubriche editoriali stimolanti come quiz, giochi e presentazioni di prodotto alternative, aumentando così la fanbase di fischer.

Dice un responsabile dell’area marketing di fischer : “La campagna digital ci hanno permesso di incrementare notevolmente la fanbase e il livello di engagement con i nostri fan, gli utilizzatori finali come elettricisti, idraulici, edili, ingegneri, progettisti, fai da te e tanti altre categorie interessate. La specializzazione di NOOO Agency nel digital marketing e sviluppo media, ci ha anche consentito di realizzare uno speciale video in motion graphics dedicato alla presentazione e al lancio di alcune gamme di prodotti”.

Una delle soddisfazioni più grandi del reparto digital marketing di NOOO Agency è stata quella di essere diventata un punto di riferimento creativo per la comunicazione social delle altre filiali europee di fischer, casa madre compresa! Una partnership fondata sulla collaborazione continua e su un rapporto da cui nascono continue idee e stimoli. Poter interagire con una realtà così importante dà enormi soddisfazioni, soprattutto quando dietro ad un’azienda di successo si scoprono professionisti semplici, divertenti e disponibili.