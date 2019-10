Landor Milano: Federica Pinetti è la nuova Client Director

Federica Pinetti

Landor annuncia l’arrivo di Federica Pinetti nel ruolo di Client Director del team di Milano.

Federica ha recentemente ricoperto il ruolo di Manager nella divisione di Branding&Communication di EY dopo essere stata a lungo Client Director presso Tribe Communication.

Nel corso della sua carriera, Federica Pinetti ha potuto sviluppare competenze strategiche grazie ad esperienze in ambito food&beverage, fashion, automotive e pharma su clienti locali e internazionali come PepsiCo, Nestlé, Swarovski, Ray-Ban, Suzuki e Menarini e ha seguito numerosi progetti in ambito digital, CRM, consumer activation, cross-channel content strategy e digital workplace.

Laureata in Lettere e dotata di master in Marketing presso la Business School del Sole24Ore, Federica ha iniziato la sua carriera in Lorenzo Marini & Associati e in Cayenne. È inoltre docente in Digital Marketing presso il dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano e svolge attività di mentoring presso l’associazione Onlus Young Women Network per l’empowerment femminile di giovani professioniste del settore.

“Dopo quello di Giuseppe Donvito come Creative Director, l’ingresso di Federica conferma la nostra volontà di rafforzare ulteriormente le competenze di Landor Milano nell’area dell’experience design, del design thinking e della digital communications, che rappresentano la nuova frontiera del branding”, ha affermato Antonio Marazza, General Manager di Landor Milano.

“Sono onorata di entrare a far parte di una realtà di eccellenza come Landor di cui condivido la visione verso il futuro. Le marche si esprimono sempre più attraverso le esperienze che le persone fanno, spesso contemporaneamente, su touchpoint di ogni tipo. La creazione di una brand experience omogenea e coerente – governata da rigore strategico, qualità e garanzia di fattibilità – è la base per un servizio eccellente e un rapporto di lunga durata con i clienti”, ha commentato Federica Pinetti.