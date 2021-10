Faema punta sul “branding di precisione” con Panama

Faema, storica azienda italiana di macchine da caffè professionali, è nata nel 1945 a Milano e oggi è parte di Gruppo Cimbali, con sede a Binasco. Il brand coniuga da sempre l’innovazione tecnologica con un design elegante e ricercato, che rende le sue macchine immediatamente riconoscibili.

La società ha deciso di affidarsi all’agenzia Panama per la propria identità visiva. La collaborazione vedrà Panama progettare materiali di comunicazione per diversi canali, accompagnando l’azienda sia online che offline. I designer dell’agenzia, specializzata in branding a 360°, supporteranno il marketing interno per eventi speciali e fiere promozionali. Il team curerà inoltre i materiali B2B e B2C, come cataloghi, brochure e newsletter.

"Il nostro è un lavoro di cura e precisione - spiega Fabio Servolo, co-founder di Panama -. Gestiamo l’impianto visivo del brand, le sue linee essenziali. Cerchiamo di applicarle in modo corretto ed efficace su ogni materiale".

L’agenzia collabora con Gruppo Cimbali anche per la promozione di altre marche della multinazionale, come La Cimbali, Slayer, Casadio, Hemerson e Mumac Academy.