Il Gruppo Trivellato, la concessionaria Mercedes-Benz, Smart, Toyota e Lexus, trionfa per la sua seconda volta nel prestigioso Internet Sales Award, iniziativa di AutoScout24 in collaborazione con Quintegia. Il riconoscimento attesta il grande impegno dell’azienda in ambito digitale, come dimostrano la sua comunicazione multi-canale gli investimenti mirati in marketing e comunicazione digitale e il completo redesign del sito.

Trivellato è stata nominata Best Digital Dealer 2020. Ciò rende il Gruppo veneto, in base a quanto s’apprende dal regolamento ufficiale dell’evento, “il concessionario che gestisce in modo performante la propria presenza online, sia attraverso lo sviluppo e il continuo aggiornamento del sito aziendale, sia tramite l’utilizzo di un’efficace strategia digitale nei principali canali di comunicazione”.

Il conferimento del premio giunge dopo la valutazione da parte di una giuria di esperti del settore. Di questa hanno fatto parte Gioia Manetti (CEO Southern Europe e Vice President International, AutoScout24), Giorgio Soffiato (Head of Digital Strategy, Quintegia Academy), Fabio Galetto (Direttore Business Automotive e Travel, Google Italy) e Marco Marlia (Co-founder & CEO, MotorK).

La premiazione è avvenuta il 17 settembre nell’ambito dell’Automotive Dealer Day Digital Edition. La selezione, di tipo scientifico e basata su criteri di valutazione oggettivi, ha coinvolto centinaia di candidati e rappresentato l’occasione per la valorizzazione dei progetti più interessanti a sostegno delle strategie di business. È stato inoltre un momento per la condivisione di best practice ed esperienze.

Trivellato punta su comunicazione multi-canale e redesign del portale

Il Gruppo ha definito un progetto per la gestione della presenza in ambito digitale che sfrutta una comunicazione multi-canale fatta di social media, Digital PR e comunicazione tradizionale (radio e stampa).

Il redesign del portale ha inoltre condotto all’ottimizzazione dell'esperienza digitale, che si distingue per flessibilità e customizzazione sull’utente. Del sito fanno parte funzionalità tipiche degli ecommerce ma anche quelle che caratterizzano il mondo social. Ad esempio: notifiche a seconda delle preferenze dell’utente, possibilità di aggiungere l’auto alla lista dei veicoli preferiti, eccetera.

L’utente ha poi la facoltà di bloccare l’auto desiderata per tre giorni, sfruttando la cancellazione gratuita (se ha un ripensamento). Vengono implementate tre tipologie di ricerca, oltre a quella tradizionale via menu: Elasticsearch, Ricerca con filtri e Ricerca guidata.

Con 16 sedi in Veneto e 295 milioni di fatturato nel 2019, il Gruppo Trivellato non è solo il punto di riferimento per chi è alla ricerca di Mercedes Vicenza e Mercedes Padova. Ma si rivolge, sfruttando le potenzialità dei canali di vendita digitali, all’intero territorio nazionale.

A distinguere l’operatore è la solidità di una proposta di cui fanno parte centinaia di veicoli, tra cui i modelli più apprezzati del mercato, come Classe A, Classe B e i SUV Mercedes. Senza contare le occasioni che compongono la sezione dell’usato: da Mercedes GLA Usata a CLA.