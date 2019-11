Dibi Milano ha scelto Dolci Advertising per la nuova campagna

Dibi Milano, brand attivo nell’estetica professionale e parte dell’universo Alfaparf Group, ha scelto Dolci Advertising come partner strategico e creativo per l’elaborazione della nuova immagine istituzionale 2020. L’agenzia guidata da David Benadì torna così a collaborare con il marchio.

La nuova campagna avrà respiro worldwide ed un’evoluzione social.

Protagonista del nuovo concept è una donna elegante, disinvolta in un lungo vestito nero che evidenzia la sua silhouette. È lei, spontanea e sicura di sé, a dichiarare: “Sotto il vestito, solo Dibi.”

“Per noi è una grandissima soddisfazione riaprire questa collaborazione.” Dichiara Marco David Benadì, Ceo di Dolci Advertising. “Per oltre 8 anni abbiamo lavorato per questa meravigliosa marca, in diverse fasi della sua storia. Dopo pochi anni, tornare ad accompagnarla è molto più che una semplice soddisfazione professionale. È sinonimo di orgoglio, è la conferma che il valore della conoscenza, della sensibilità e della consapevolezza sono virtù sempre preziose in un mondo della comunicazione che riesce ancora ad offrire queste piacevoli sorprese.”

Sotto la direzione creativa di Barbara Guenzati hanno lavorato l’art director Carolina Ramirez e la copywriter Giulia Ranza. Client partner e responsabile cliente Anna Ferrario, junior account Anna Benvenuto.