Alla scoperta della Costa Verde: il progetto di marketing territoriale di The Skill

La Communauté de Commune de la Costa Verde in Corsica ha scelto The Skill per un’operazione di marketing territoriale che si svolgerà nell’Île de Beauté dal 20 al 23 giugno toccando centri quali Bastia, Cervione e il Porto di Taverna, approdo di riferimento della regione della Castagniccia.

A The Skill il compito di coordinare un progetto al tempo stesso turistico, culturale ed enogastronomico, nonché di rafforzamento della storica amicizia italo-corsa che affonda le sue radici nei secoli. L’iniziativa è curata direttamente dal Ceo e Founder Andrea Camaiora ma The Skill ha puntato sul responsabile Events, Fabio De Simone. La società con basi operative a Roma, Milano e Padova, ha già seguito progetti analoghi in Friuli e Liguria.

Per quattro giorni personalità del mondo dell’impresa, delle professioni e della pubblica amministrazione italiana saranno condotte alla scoperta della Costa Verde, vera perla nascosta dell’isola profondamente simile alla Maremma.