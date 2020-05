Commed I A, la web agency che digitalizza le aziende pugliesi

Quella della Trasformazione Digitale è una sfida che, oggi più che mai, imprese private e PA non possono e non devono lasciarsi sfuggire. Se è vero infatti che l’emergenza sanitaria planetaria in corso ha rivoluzionato, in un lasso di tempo molto ristretto, la vita e il lavoro di tutti noi, è anche vero che questa situazione inaspettata ha messo in evidenza quanto ognuno di noi è capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e ai processi innovativi abilitati dalle tecnologie che ci sono venute in soccorso. Un approccio al cambiamento che, se ben strutturato e organizzato nel futuro, potrebbe generare una rinascita culturale e far intraprendere un percorso di digitalizzazione di aziende ed enti pubblici autentico e duraturo nel tempo. Una metamorfosi che porterebbe, inevitabilmente, nuova linfa al settore produttivo.

Cloud, smart working, video call, formazione online sono diventati strumenti indispensabili per la produttività di quelle aziende che hanno continuato a lavorare durante il lockdown, accelerando l’adozione di tutti quei processi di trasformazione digitale che stentavano a decollare. Così come intelligenza artificiale, machine learning, utilizzo massiccio dei big data sono stati di grande aiuto per il settore pubblico e per quello sanitario per controllare l’emergenza coronavirus. Un profondo cambiamento e una nuova prospettiva che occorre alimentare per mantenere vivo e costante il processo di innovazione tecnologica delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Commed I A, web agency con sede a Lecce con due decenni di attività alle spalle ed un consistente bagaglio di esperienze di successo, ormai da anni supporta le aziende che vogliono accelerare nei percorsi di digital transformation, per accompagnarle verso una trasformazione profonda dei processi che coinvolgono tutta la catena del business. Un percorso di digitalizzazione divenuto ormai indifferibile per le PMI pugliesi che rappresentano le specificità di un territorio variegato e di un tessuto economico di molteplici tipologie di business che caratterizzano la vitalità della Puglia e di tutto il Mezzogiorno.

Commed I A è un’azienda specializzata nei settori dell’Information Technology e della Comunicazione: due aree di intervento che spesso si intersecano, attraverso un approccio multidisciplinare sempre attento all’innovazione digitale. Offre soluzioni e risposte specifiche e originali, calibrate e aderenti alle esigenze delle aziende e delle PA: le risorse inesauribili derivanti dalle nuove tecnologie e l’esperienza accumulata negli anni, consentono infatti a Commed I A di dominare l’intero processo di business delle aziende, che abbraccia sia gli aspetti della trasformazione digitale che quelli legati alla comunicazione.

Con il suo team di professionisti dalla caratteristiche interdisciplinari, l’agenzia affianca le imprese nella pianificazione delle strategie di comunicazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di marketing, migliora l’efficienza dei processi aziendali, ottimizza l’accessibilità e l’impiego del web per rafforzare le attività esistenti o per crearne di nuove, garantendo sempre nuovi elementi di vantaggio competitivo. Un percorso di trasformazione sostenuto da molteplici attività nelle quali Commed I A è altamente specializzata: dal social media marketing alla creazione di portali web e siti e-commerce, dallo sviluppo di soluzioni software su misura all’utilizzo del cloud, dell’intelligenza artificiale, della realtà aumentata.