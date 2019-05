Cerved ON_ Marketing Services sarà presente il 15 maggio presso lo Starhotels Business Palace di Milano a “It’s All Banking & Insurance“, l’evento di Brainz focalizzato sull’innovazione nel settore banche e assicurazioni.

La divisione di Cerved Group dedicata al marketing data-driven – nata lo scorso gennaio anche grazie all’acquisizione di realtà verticali del settore – porta alla kermesse la propria esperienza sui due settori cui è dedicato l’evento, mescolando la capacità di gestione dei dati e le competenze per utilizzarli al meglio, avvalendosi del mix di soluzioni marketing più efficace.

Oltre alla presenza nell’area espositiva, Cerved ON_ firma anche un intervento, dal titolo “Un approccio data-driven al marketing assicurativo B2B”, che sarà condotto da Manuela Bravo, Head of Marketing Solutions di Cerved ON_. Il focus sarà l’importanza dell’interpretazione corretta dei dati per il mondo delle assicurazioni, che trova nel segmento B2B un target di grande rilevanza.

L’appuntamento è il 15 maggio alle 10.30 al Teatro Rosso “CRM & Marketing”, nel momento dedicato all’insurance.