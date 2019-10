Castellani sceglie Fattoretto Srl per l’e-commerce

Castellani Shop ha scelto Fattoretto Srl, agenzia specializzata in digital PR ed e-commerce, per valorizzare il negozio online.

Castellani Shop è espressione di Castellani.it Srl, azienda toscana che opera da più di sessanta anni nel settore della produzione di scaffalature metalliche da industria, negozio, magazzino e soluzioni d’arredamento per ufficio e attività commerciali di qualunque genere.

Su Castellani Shop il cliente può acquistare le diverse tipologie di scaffalature e soppalcature, ma anche arredamenti, in metallo ed in legno, per ogni tipo di negozio e soluzioni per allestire uffici direzionali e operativi. A caratterizzare i prodotti è il Made in Italy, all’interno delle strutture della Castellani.it Srl si verifica l’intero ciclo produttivo: a partire dalle fasi di progettazione, passando per i processi realizzativi, dove cooperano operai qualificati e specializzati, giungendo alla consegna e montaggio delle forniture, che avviene mediante una struttura logistica esperta.

Al centro della politica aziendale di Castellani.it Srl c’è la soddisfazione del cliente e degli altri stakeholder. Non mancano altri valori portanti, come tutela dell’ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, origine e tipicità dei propri prodotti. La prova della qualità Made in Italy dell’offerta giunge dalle attestazioni di cui dispone Castellani.it Srl, che ha introdotto un sistema di gestione della qualità certificato in base alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2015. Nell’ambito delle certificazioni, l’azienda può contare inoltre su OHSAS 18001:2007 e il Marchio Unico Nazionale (MUN).

La Fattoretto Srl propone un servizio di consulenza Seo e digital marketing che consente alle aziende un potenziamento del proprio brand, avviando un percorso di sviluppo sia in termini di visibilità che di acquisizione di nuovi contatti e clienti.

Le campagne di digital PR dell’agenzia forniscono l’opportunità di un incremento della brand awareness, una maggiore capacità di essere competitivi nel proprio mercato di riferimento, la tutela e il rafforzamento del valore del brand. Gli obiettivi vengono perseguiti sfruttando una professionalità costruita nel corso di oltre 15 anni di attività nello scenario italiano e internazionale. Il settore dell’e-commerce è uno dei principali contesti operativi in cui la Fattoretto Srl ha consolidato le sue competenze.