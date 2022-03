Btrees rinnova la collaborazione con Emilgroup e punta a 2 milioni di fatturato nel 2022

Btrees è stata scelta per il quarto anno consecutivo da Emilgroup, storico gruppo ceramico con sede a Fiorano Modenese e presente in 70 Paesi al mondo, per la sua comunicazione digitale globale.

La new media agency del Gruppo Ebano, con sedi a Torino, Biella e Reggio Emilia, che già nel 2018 aveva realizzato per il brand Emilgroup un progetto legato alla lead generation, segna un'importante crescita anche durante i due anni di pandemia, riporta la nota.

Nel corso del 2021, Btrees ha curato la campagna di comunicazione digitale per il 60esimo anniversario di Emilgroup, celebrato in occasione di Cersaie, il più importante appuntamento annuale di settore. Il 1961 è l’anno del primo uomo nello spazio e anche quello in cui nasce Emilceramica: è l’inizio di un percorso sempre in evoluzione alla scoperta di nuovi spazi da conquistare. Con un concept creativo dal titolo #60yearsofSpace, BTREES ha celebrato la capacità di innovazione di Emilgroup, frutto del lavoro di architetti e designer che hanno saputo guardare sempre avanti.

Btrees cura la comunicazione 2022 di Emilgroup

Anche per il 2022 Btrees si occuperà per Emilgroup delle attività di consulenza strategica, digital e social marketing, web adv e analisi dati. Il piano di comunicazione si concentrerà principalmente sui canali Facebook, Instagram e Linkedin, con un’attenzione anche a Pinterest, YouTube e Twitter.

Il team dell'agenzia si occuperà della produzione di contenuti, che sfrutteranno al meglio i nuovi trend dei social media e di posizionamento organico sui motori di ricerca, e curerà anche attivazioni e progetti speciali nel corso di tutto l’anno.

Oltre a questo, Btrees realizzerà la campagna di rilancio del progetto “Pave and Go”, destinata al mercato tedesco. “Pave and Go” è un innovativo sistema di pavimentazione creato da Emilgroup.

“Emilgroup è un progetto di respiro internazionale che ogni anno stimola l’agenzia a migliorarsi. Lavorare insieme per un periodo così ampio fa sì che la collaborazione abbia una storicità e una visione del futuro condivise. Questo è il tipo di partnership che vogliamo avere con chi decide di coinvolgere Btrees. Siamo consapevoli non sia semplice, ma è l’unico modo per portare risultati tangibili”, ha dichiarato Christian Zegna, Ceo di Btrees e Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese.

“L’impegno di Emilgroup sui canali digitali sta aumentando di anno in anno e in questo percorso BTREES è sempre più coinvolta. Le ragioni principali per cui abbiamo deciso di consolidare il rapporto con BTREES sono la proattività e la flessibilità che dimostrano quotidianamente. Ci conoscono bene e offrono sempre nuovi stimoli che portano un miglioramento continuo, sia sui risultati che sui processi”, ha spiegato la Responsabile Comunicazione di Emilgroup, Giorgia Gallaro.

La crescita di Btrees

Durante la pandemia, fa sapere la società, la crescita di Btrees è stata ampiamente superiore se confrontata con il rallentamento dei clienti nei settori rimasti fermi. Nel periodo di lockdown, ha messo in atto una robusta politica di sostegno alle imprese clienti, proponendo loro di rimodulare i contratti in essere nella loro durata, allungando la scadenza senza ulteriori costi e recuperando le attività non erogate, e riconoscendo uno sconto del 10% sul valore delle attività direttamente realizzate da Btrees.

Il 2021 poi ha rappresentato un anno ricco di risultati inaspettati, fa sapere la nota: la società ha chiuso l'anno con un fatturato di 1 milione 800 mila euro, registrando un aumento di ben il 30%, anche in termini di utili.

Gli obiettivi 2022 di Btrees

“Per il 2022, anno in cui puntiamo a superare i 2 milioni di fatturato – spiega Zegna –, gli obiettivi che perseguiremo sono sostanzialmente tre: estensione territoriale - lavoriamo in tutto il Nord Italia e ci stiamo via via spingendo verso il Centro, in Toscana ad esempio - sostenibilità e welfare”.

Lato sostenibilità ambientale, la prima mossa sarà trasformare tutte le sedi della società affinché diventino a impatto zero: “Abbiamo tolto i cestini, sono rimasti solo i differenziati, utilizziamo solo posate e stoviglie bio riciclabili per la pausa pranzo, ad esempio” sottolinea Zegna. “Piccoli gesti quotidiani, concreti, che possono fare la differenza”.

Lato welfare, rispetto all'esterno Btrees supporta il territorio in cui è presente con progetti di innovazione sociale, recupero storico-artistico, crowdfunding e campagne di sensibilizzazione su temi vari. Rispetto all'interno, con le proprie risorse, la struttura intende potenziare il percorso HR investendo sulle persone, con percorsi welfare e formativi ad hoc.